«Свидетелей нет»: Дима Масленников усомнился в официальной версии гибели группы Коровиной

17 декабря 2025, 18:45

Дима Масленников не верит в версию с переохлаждением тургруппы Коровиной

Дима Масленников (Фото: Instagram* / @dima_maslen)

Дима Масленников поставил под сомнение официальную версию трагической гибели туристической группы под руководством Людмилы Коровиной, произошедшей в 1993 году на хребте Хамар-Дабан в Бурятии. Об этом сообщает Super.