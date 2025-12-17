«Свидетелей нет»: Дима Масленников усомнился в официальной версии гибели группы Коровиной
Дима Масленников поставил под сомнение официальную версию трагической гибели туристической группы под руководством Людмилы Коровиной, произошедшей в 1993 году на хребте Хамар-Дабан в Бурятии. Об этом сообщает Super.
Согласно архивным документам, все участники похода погибли от переохлаждения, однако блогер считает, что это объяснение не отвечает на ключевые вопросы.
Во время съёмок своего проекта Масленников вместе с командой прошёл маршрут погибшей тургруппы и пообщался с экспертами. По его словам, уже через несколько недель после трагедии установить точную причину смерти было практически невозможно — слишком много улик оказалось утеряно, а показания противоречивы.
Блогер отметил, что отсутствие свидетелей и чётко зафиксированных фактов привело к тому, что история за десятилетия обросла домыслами и легендами.
Напомним, в поход отправились семь человек, но выжить удалось лишь одной участнице — 18-летней Валентине Уточенко. Она рассказывала, что перед гибелью товарищи начали вести себя крайне странно: у одного из туристов пошла пена изо рта, другая участница в состоянии паники вцепилась зубами в руку. Эти детали, по мнению Масленникова, плохо укладываются в версию обычного переохлаждения и требуют более глубокого объяснения.
