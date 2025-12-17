Достижения.рф

Задолженность Валерии Чекалиной перед ФНС снова увеличилась

Блогер Лерчек задолжала налоговой уже более 174 миллионов рублей
Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

Финансовые проблемы Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, продолжают нарастать. Об этом сообщает Super.



Сумма её задолженности перед Федеральной налоговой службой увеличилась ещё на 1 миллион рублей и теперь составляет 174 033 321 рубль.

Ранее блогеру и её бывшему мужу Артёму Чекалину были предъявлены обвинения по делу о незаконном переводе денежных средств с использованием подложных документов. По версии следствия, экс-супруги вывели за границу более 250 миллионов рублей, заработанных на онлайн-курсах.

В настоящий момент Лерчек находится под домашним арестом. Она готовится стать мамой в четвёртый раз — от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини — и воспитывает троих детей от брака с Артёмом Чекалиным. Сама Валерия признаётся, что из-за ограничений практически лишена возможности зарабатывать, что лишь усложняет её финансовое положение.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0