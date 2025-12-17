Задолженность Валерии Чекалиной перед ФНС снова увеличилась
Финансовые проблемы Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, продолжают нарастать. Об этом сообщает Super.
Сумма её задолженности перед Федеральной налоговой службой увеличилась ещё на 1 миллион рублей и теперь составляет 174 033 321 рубль.
Ранее блогеру и её бывшему мужу Артёму Чекалину были предъявлены обвинения по делу о незаконном переводе денежных средств с использованием подложных документов. По версии следствия, экс-супруги вывели за границу более 250 миллионов рублей, заработанных на онлайн-курсах.
В настоящий момент Лерчек находится под домашним арестом. Она готовится стать мамой в четвёртый раз — от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини — и воспитывает троих детей от брака с Артёмом Чекалиным. Сама Валерия признаётся, что из-за ограничений практически лишена возможности зарабатывать, что лишь усложняет её финансовое положение.
