Задолженность Валерии Чекалиной перед ФНС снова увеличилась

17 декабря 2025, 18:26

Блогер Лерчек задолжала налоговой уже более 174 миллионов рублей

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

Финансовые проблемы Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, продолжают нарастать. Об этом сообщает Super.