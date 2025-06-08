«Наша семья постоянно хохотала, сейчас все иначе»: Вдова Левкина рассказала о жизни после смерти артиста
Вдова Левкина рассказала о жизни после смерти артиста
С момента смерти солиста группы «На-На» Владимира Левкина прошло уже полгода. Его вдова Марина Ичетовкина откровенно рассказала, как она и их дочь Ника переживают утрату.
По словам Марины, ей помогают воспоминания о счастливых моментах рядом с супругом.
«Начинаешь пересматривать фотографии, смешные видео. Вовка ведь был легким на подъем. Если мы снимали видео с маленькой Никой, мог спокойно войти в образ, подыграть, изобразить монстра, подхватить танец. Наша семья все время хохотала. Сейчас все иначе», — призналась женщина.
Вдова артиста призналась, что несмотря на горе, она и дочь стараются не погружаться в отчаяние. И все благодаря поддержке близких людей, передает «СтарХит».
Напомним, Владимир Левкин скончался в ноябре 2024 года после тяжелой борьбы с онкологией.