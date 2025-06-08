«Наша семья постоянно хохотала, сейчас все иначе»: Вдова Левкина рассказала о жизни после смерти артиста

08 июня 2025, 09:55

Вдова Левкина рассказала о жизни после смерти артиста

Владимир Левкин с супругой актрисой Мариной Ичетовкиной и дочкой Никой (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

С момента смерти солиста группы «На-На» Владимира Левкина прошло уже полгода. Его вдова Марина Ичетовкина откровенно рассказала, как она и их дочь Ника переживают утрату.





По словам Марины, ей помогают воспоминания о счастливых моментах рядом с супругом.





«Начинаешь пересматривать фотографии, смешные видео. Вовка ведь был легким на подъем. Если мы снимали видео с маленькой Никой, мог спокойно войти в образ, подыграть, изобразить монстра, подхватить танец. Наша семья все время хохотала. Сейчас все иначе», — призналась женщина.