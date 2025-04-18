Роман Костомаров рассказал, что ему предлагали стать депутатом после ампутации конечностей

Роман Костомаров (фото: Telegram @kostomarovroman)
Роман Костомаров рассказал, что после ампутации ног и рук ему предлагали стать депутатом.
Фигурист посетил выставку «Здравоохранение Урала», которая состоялась в Екатеринбурге. В беседе с поклонниками спортсмен рассказал о тяжёлом восстановлении после пневмонии, из-за которой он лишился конечностей. Он отметил, что справиться со всем ему помогала жена, фигуристка Оксана Домнина, которая стала его личным психологом.
Несмотря на то, что Костомаров остался без рук и ног, он не забросил любимый спорт. Фигуристу удалось вновь выйти на лёд. 13 апреля он выступил в паре с Татьяной Навкой в шоу, приуроченном к её 50-летию.
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Несмотря на то, что Костомаров остался без рук и ног, он не забросил любимый спорт. Фигуристу удалось вновь выйти на лёд. 13 апреля он выступил в паре с Татьяной Навкой в шоу, приуроченном к её 50-летию.
«Живу и наслаждаюсь сегодняшним днём. Сегодня выступаю перед вами и получаю огромное удовольствие. Мне много кем предлагали стать, даже депутатом. Но не моё это», – заявил Костомаров, слова которого приводит URA.ru.Читайте также:
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Анастасия Чинкова