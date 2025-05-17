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«Как-то обидно»: Агутин пожаловался, что поклонницы не расписывают его подъезд

Леонид Агутин обиделся из-за того, что фанатки не расписали его подъезд
Леонид Агутин (Фото: Instagram* @agutinleonid)

Леонид Агутин (Фото: Instagram* @agutinleonid)

Певец Леонид Агутин рассказал, что обижается из-за того, что поклонницы не расписывают его подъезд в Москве.
«Мне, с одной стороны, не хотелось этой заморочки, а с другой было как-то обидно. У других звезд расписывают, а у меня нет», – посетовал артист на YouTube-шоу «Вопрос ребром».
Однако Агутин добавил, что его поклонницы сдержанны лишь в Москве, а вот на гастролях случается всякое. По его словам, девушки бесчинствуют и ведут себя ​довольно стереотипно, как ​кино.

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#артист
«Я не слепой котенок, а понимающая кошечка»: Светлана Светикова поделилась особенностями третьей беременности
Светлана Светикова рассказала об особенностях третьей беременности
17 мая 2025, 20:08

Светлана Светикова (фото: Telegram @svetikovamusic)

Светлана Светикова откровенно рассказала об ожидании третьего ребёнка. 41-летняя артистка заявила, что теперь ощущает себя кошечкой.
Участница «Фабрики звезд» счастлива в браке с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Пара воспитывает 11-летнего сына Милана и семилетнего Кристиана. Сейчас «главная Эсмеральда России» ждёт рождение дочери.

В соцсетях звезда мюзиклов открыто делится подробностями своего положения и даёт советы будущим мамам. Свою третью беременность Светикова назвала взрослой и осознанной.

«Понятное дело, что опыт. Я не как слепой котёнок в этой любви. Я не котёнок, а кошечка. Знающая, понимающая, объёмная в своих чувствах. Умеющая отдавать. По-настоящему. Абсолютное не эгоистичное обожание. Мне нравится быть взрослой женщиной. Чувства намного сильнее и богаче», – объяснила свои ощущения звезда.
При этом, артиста отметила, что третья беременность проходит тяжело. Сейчас Светлана находится на десятом месяце, но по-прежнему страдает от токсикоза.

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#беременность
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#шоу-бизнес
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Китайские авто и Юра Борисов: Никита Ефремов раскрыл, что больше всего удивило отца после выхода на свободу
Никита Ефремов заявил, что отца после выхода из колонии удивили китайские авто
17 мая 2025, 19:41

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Михаил Ефремов пять лет провёл в колонии после смертельного ДТП в Москве. Сын актёра Никита Ефремов рассказал, что больше всего удивило отца на свободе.
61-летний артист вышел на свободу в апреле. Сейчас он постепенно адаптируется к прежним условиям жизни.

Его сын Никита стал гостем шоу «Кстати», где рассказал, что отца больше всего удивило большое количество китайских автомобилей на дорогах и то, что Юра Борисов исполнил роль Александра Пушкина в кино.

Также ведущие узнали, трудно ли Ефремову-младшему находиться в одном кадре с отцом. 36-летний актёр отметил, что это скорее родителю было тяжело, поскольку ему всегда хотелось внести исправления в работу сына и дать ему советы.

При этом Никита отметил, что ему понравилось работать вместе с отцом в сериале «Полёт».

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#михаил ефремов
#кино
#актёр
#советы
#шоу
#артист
#сын
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«Как Агата терпит это?»: Айза поддержала Муцениеце, которая не может общаться с сыном Тимофеем
Айза поддержала Агату Муцениеце, которая не может общаться с сыном Тимофеем
17 мая 2025, 19:20

Агата Муцениеце (фото: Instagram* @agataagata)

Айза Лилуна-Ай поддержала актрису Агату Муцениеце, сын которой принял решение жить с отцом и его новой женой Зепюр Брутян.
Напомним, что на днях Алёна Водонаева ополчилась против Брутян, заявив, что её посты с 12-летним Тимофеем являются «верхом цинизма».

Айза согласилась с позицией модели, заявив, что близкое общение Зепюр с сыном Агаты может быть крайне неприятно для его родной матери.

«Не думала, что скажу это, но согласна с Алёной Водонаевой на все 100%. Я не знаю почему, а главное как Агата терпит этот *** (ужас – прим. ред.). Я бы уже вырывала своего сына всеми правдами и неправдами от этой Зепюр», – написала в личном блоге бывшая рэпера Гуфа.
Несмотря на то, что события в семье предали огласке, а теперь к обсуждению подключились и другие звёзды, Муцениеце продолжает сохранять молчание и не делает никаких заявлений об общении с сыном от Павла Прилучного.

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#звёзды
#сын
#семья
#развод
#ребёнок
#скандал
#соцсети
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На слухи об измене Уолтона Гоггинса с партнершей по сериалу «Белый лотос» ответила его жена
Жена Уолтона Гоггинса ответила на слухи об измене актера с партнершей по сериалу
17 мая 2025, 19:15

Уолтон Гоггинс (Фото: Инстаграм*/waltongogginsbonafide)

Надя Коннерс прокомментировала взаимоотношения мужа с партнершей по сериалу «Белый лотос» Эйми Лу Вуд. Супруга Уолтона Гоггинса заявила, что подобные домысли являются признаком его популярности.
Пара состоит в браке с 2011 года и воспитывает 14-летнего сына. Слухи об измене спровоцировала химия между героями картины. К слову, разница в возрасте между актерами, сыгравшими возлюбленных, составляет 21 год.
«Так странно это видеть, но это показатель того, насколько люди увлечены вымышленными персонажами. Я воспринимаю это как знак того, что он стал действительно популярным», — рассказала Надя Коннерс в беседе с «Hello!».
Незадолго до этого Уолтон Гоггинс заинтриговал поклонников, посвятив молодой коллеге довольно откровенный пост:
«Для меня наша история в сериале была историей любви. Спасибо, Эйми, за то, что стала моей партнершей. Это путешествие, которое я никогда не забуду».
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#звёзды
#шоу-бизнес
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#отношения
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Лена Перминова воссоединилась с бывшим возлюбленным по особенному поводу
Лена Перминова и Александр Лебедев вместе отпраздновали день рождения сына
17 мая 2025, 18:57

Лена Перминова (Фото: Инстаграм* @lenaperminova)

Недавно модель Лена Перминова провела день в компании бывшего возлюбленного Александра Лебедева, воссоединившись с ним ради праздника в честь дня рождения их младшего сына Александра.
15 марта малышу исполнилось четыре года. День для Александра начался со встречи не только с папой, но и с любимым сказочным героем Бубой — персонажем одноименного мультсериала. Мальчик ​не мог уснуть перед встречей с Бубой, он поднялся в шесть утра и широко улыбался.

«Сашулька замер и убежал, представляете?! Он так долго ждал Бубу, а когда увидел его вживую, как часто это бывает, испугался... Весь праздник мы то успокаивали ребенка, то умилялись этой забавной ситуации. В итоге Сашуля, заручившись поддержкой близких, осмелел и начал обнимать Бубу», — откровенничала Перминова в своих соцсетях.

Лена Перминова и Александр Лебедев (Фото: Инстаграм* @lenaperminova)


Модель показала, как прошел семейный праздник. Лена также включила в подборку и фотографию с экс-возлюбленным.

Стоит напомнить, что Перминова и Александр Лебедев встречалась больше 15 лет. Влюбленные не заключали брак. О разрыве они заявили в конце 2024 года. Четверо детей остались жить с Леной.

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#день рождения
#отношения
#праздник
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