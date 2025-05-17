«Как-то обидно»: Агутин пожаловался, что поклонницы не расписывают его подъезд

Леонид Агутин (Фото: Instagram* @agutinleonid)
Певец Леонид Агутин рассказал, что обижается из-за того, что поклонницы не расписывают его подъезд в Москве.
«Мне, с одной стороны, не хотелось этой заморочки, а с другой было как-то обидно. У других звезд расписывают, а у меня нет», – посетовал артист на YouTube-шоу «Вопрос ребром».Однако Агутин добавил, что его поклонницы сдержанны лишь в Москве, а вот на гастролях случается всякое. По его словам, девушки бесчинствуют и ведут себя довольно стереотипно, как кино.
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Анастасия Чинкова