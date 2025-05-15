Стало известно о многомиллионной выручке Леонида Агутина за концерт в «Лужниках»

Леонид Агутин (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)
Леонид Агутин может заработать более 178 млн рублей на своем концерте в «Лужниках», который состоится 26 июля. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Стоимость места на танцполе, по данным Telegram-канала, начинается от 2,2 тыс рублей, а максимальная цена за билет, то есть за ложу на 23 человека, составляет 575 тыс рублей. На сегодняшний день исполнитель продал уже половину билетов.
Если Агутину удастся собрать полный зал, то он заработает за концерт более 178 млн рублей.
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Если Агутину удастся собрать полный зал, то он заработает за концерт более 178 млн рублей.
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