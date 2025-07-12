«Как только, так сразу!»: Ксения Бородина рассказала об одном своем желании

12 июля 2025, 15:06

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что хочет забеременеть от Сердюкова

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram/@borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина рассказала подписчикам в соцсетях, что хочет забеременеть от своего избранника Николая Сердюкова. Так она ответила одной подписчице.





Той приснилось, что звезда реалити-шоу «Дом-2» уже находится в положении. Ксения отметила, что по этому поводу ей пишут ежедневно.





«Это пишут мне каждый день. Наверное, для всех по логике вещей, если замуж, то сразу беременность. Тут никто от этого не отказывается, все только за. Как только, так сразу!» — поделилась Бородина.

