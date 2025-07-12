«Не понимаю, почему так троллят»: Шаляпин высказался о хейте в адрес Бородиной и Сердюкова

12 июля 2025, 14:29

Прохор Шаляпин заявил, что не понимает насмешек в адрес Бородиной и Сердюкова

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

О хейте и насмешках в адрес телеведущей Ксении Бородиной и ее избранника Николая Сердюкова высказался певец Прохор Шаляпин. Исполнитель искренне не понимает, зачем юзеры критикуют звездную пару.





Недавно мужчина говорил в одном из интервью о том, что злость и негатив завистников разрушают их самих.



