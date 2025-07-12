«Не понимаю, почему так троллят»: Шаляпин высказался о хейте в адрес Бородиной и Сердюкова
Прохор Шаляпин заявил, что не понимает насмешек в адрес Бородиной и Сердюкова
О хейте и насмешках в адрес телеведущей Ксении Бородиной и ее избранника Николая Сердюкова высказался певец Прохор Шаляпин. Исполнитель искренне не понимает, зачем юзеры критикуют звездную пару.
Недавно мужчина говорил в одном из интервью о том, что злость и негатив завистников разрушают их самих.
«Я не понимаю, почему так троллят их пару? (…) Нормально живут люди. Вместо того чтобы порадоваться за замечательную пару, в них летит хейт…» — цитирует Шаляпина StarHit.Прохор добавил, что ему нравится Бородина, поскольку женщина работящая. По его мнению, любым завистникам нужно самим «идти вперед» и развиваться. Негатив же, в свою очередь, может «не долететь» до оппонента, уверен Шаляпин.