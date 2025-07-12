«Вселенский обмен энергиями»: Катя Лель раскрыла, сколько берет за исцеление с помощью дара

12 июля 2025, 14:42

Катя Лель сообщила, что бесплатно исцеляет людей с помощью своего дара

Фото: iStock/Beatriz Montes Duran

Певица Катя Лель, якобы имеющая уникальный дар исцеления, заявила, что помогает людям по зову сердца и денег за это не берет.





Напомним, в июне певица Анита Цой рассказала, что повредила ногу, а Катя Лель «вылечила» ее с помощью своих рук. Тогда певица заявила, что случилось «настоящее чудо», после которого она начала верить в сверхспособности человека.



По словам Лель, она лечит людей по зову сердца и денег за это не берет.





«Но есть вселенский обмен энергиями, который должен произойти, то есть человек должен рубль дать или конфетку за это, потому что не может в одну сторону идти энергия. Она должна возвращаться с благодарностью, поэтому должен произойти обмен энергиями с человеком, которому ты помогаешь, есть такой закон вселенский», — рассказала Лель «Газете.Ru».