«Вселенский обмен энергиями»: Катя Лель раскрыла, сколько берет за исцеление с помощью дара
Катя Лель сообщила, что бесплатно исцеляет людей с помощью своего дара
Певица Катя Лель, якобы имеющая уникальный дар исцеления, заявила, что помогает людям по зову сердца и денег за это не берет.
Напомним, в июне певица Анита Цой рассказала, что повредила ногу, а Катя Лель «вылечила» ее с помощью своих рук. Тогда певица заявила, что случилось «настоящее чудо», после которого она начала верить в сверхспособности человека.
По словам Лель, она лечит людей по зову сердца и денег за это не берет.
«Но есть вселенский обмен энергиями, который должен произойти, то есть человек должен рубль дать или конфетку за это, потому что не может в одну сторону идти энергия. Она должна возвращаться с благодарностью, поэтому должен произойти обмен энергиями с человеком, которому ты помогаешь, есть такой закон вселенский», — рассказала Лель «Газете.Ru».
Она пояснила, что при отсутствии взаимной энергии обеспечены страдания.
Певица также рассказала, что помогает незнакомым людям даже по телефону. Лель подчеркнула, что при лечении очень важно верить в его эффективность.