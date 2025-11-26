«Как увести мужа из семьи»: Елена Товстик прокомментировала женский клуб Полины Дибровой

26 ноября 2025, 13:39

Елена Товстик намекнула, что женский клуб Полины Дибровой учит «уводить мужчин»

Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Светская львица Елена Товстик высказалась о женском клубе Полины Дибровой, с которой раньше дружила. Об этом сообщает портал «Страсти».





На открытии клуба Светланы Сильваши Товстик похвалила новый проект, заявив, что он направлен на развитие женщин и поддержку семейных ценностей.



После этого она вспомнила о клубе Полины Дибровой — и довольно жёстко сравнила его с новым. По словам Товстик, в клубе Полины якобы «обсуждали темы, связанные с тем, как увести мужчину из семьи».





«А не как в клубе у Полины Дибровой, который посвящён встречам "Как правильно и быстро увести мужа из семьи"», — заявила она.