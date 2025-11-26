Жена 80-летнего Петросяна вышла на связь из больницы с тревожными новостями
Жена 80-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вышла на связь из медицинского учреждения. Она обратилась к подписчикам через свой личный блог, где разместила снимок.
На фотографии Брухунова запечатлена в медицинской маске и одноразовой шапочке, она устало смотрит в камеру. Сопровождающий текст не объяснил причин её нахождения в больнице.
«Эти дни я запомню на всю жизнь», — ограничилась краткой, но эмоциональной фразой Татьяна.Это сообщение вызвало беспокойство у поклонников семьи. В связи с отсутствием чёткой информации, пользователи сети строят предположения. Наиболее вероятной они считают версию, что проблемы со здоровьем могли возникнуть у кого-то из близких Брухуновой.
