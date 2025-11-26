Жена 80-летнего Петросяна вышла на связь из больницы с тревожными новостями

26 ноября 2025, 13:32

Татьяна Брухунова вышла на связь из медицинского учреждения

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Жена 80-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вышла на связь из медицинского учреждения. Она обратилась к подписчикам через свой личный блог, где разместила снимок.





На фотографии Брухунова запечатлена в медицинской маске и одноразовой шапочке, она устало смотрит в камеру. Сопровождающий текст не объяснил причин её нахождения в больнице.

«Эти дни я запомню на всю жизнь», — ограничилась краткой, но эмоциональной фразой Татьяна.