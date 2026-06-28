«Как в аду»: Вернувшийся из США ютубер пожалел покинувших Россию
«Лента.ру»: Блогер Сардаров назвал жизнь в эмиграции адом
Российский блогер Амиран Сардаров, недавно вернувшийся из Соединенных Штатов, высказался о тяжелой адаптации российских эмигрантов за рубежом. Об этом стало известно 27 июня.
По словам ютубера, первые пять лет эмиграции являются наиболее критическими и преодолеть этот период крайне сложно. Он выразил обеспокоенность судьбой успешных в прошлом россиян, которые, оказавшись за границей, могут столкнуться с серьезными трудностями и даже деградацией.
«Тебе надо полностью заново начинать, как ребенку учиться ходить сначала, а тебе мыслить, думать, понимать, интегрироваться, общаться. (...) В эмиграции — это как в аду», — сказал Сардаров.Сардаров также сообщил, что в личных беседах с чиновниками и представителями власти он поднимает вопрос о необходимости создания условий для возвращения соотечественников на родину и оказания им поддержки. Блогер подчеркнул, что не желает уехавшим россиянам той участи, которая, по его мнению, их ожидает за рубежом.