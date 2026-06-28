«Как в аду»: Вернувшийся из США ютубер пожалел покинувших Россию

28 июня 2026, 17:26

«Лента.ру»: Блогер Сардаров назвал жизнь в эмиграции адом

Амиран Сардаров (Фото: Instagram*/amiran696969)

Российский блогер Амиран Сардаров, недавно вернувшийся из Соединенных Штатов, высказался о тяжелой адаптации российских эмигрантов за рубежом. Об этом стало известно 27 июня.





По словам ютубера, первые пять лет эмиграции являются наиболее критическими и преодолеть этот период крайне сложно. Он выразил обеспокоенность судьбой успешных в прошлом россиян, которые, оказавшись за границей, могут столкнуться с серьезными трудностями и даже деградацией.





«Тебе надо полностью заново начинать, как ребенку учиться ходить сначала, а тебе мыслить, думать, понимать, интегрироваться, общаться. (...) В эмиграции — это как в аду», — сказал Сардаров.