«Как в фильмах»: Алсу рассказала об ухаживаниях Яна Абрамова

Ян Абрамов и Алсу (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В прошлом году Алсу подала на развод с Яном Абрамовым спустя почти 20 лет отношений, узнав об его изменах. В эфире шоу «Тема» на RU.TV певица рассказала, как Абрамов ухаживал за ней в начале романа.
«Честно говоря, 20 лет назад, когда тогда еще будущий муж начинал за мной ухаживать, это все было очень-очень красиво, именно как в фильмах. То есть, не знаю, тысячи цветов, какие-то невероятные сюрпризы, фейерверки, подарки… Вот именно такие большие жесты. Я чувствовала себя реально, как в сказке. Это все, конечно, прекрасно, но важнее все-таки, что дальше», — поделилась Алсу.
На сегодняшний день исполнительница находится в статусе свободной женщины. Она отметила, что после пережитого ее крайне сложно удивить.
«Да и удивлять меня не нужно, на самом деле. Нужно просто покорить мое сердце каким-то хорошим отношением», — заключила она.
Напомним, Алсу развелась с Яном Абрамовым в августе прошлого года. После этого бывшие супруги начали заниматься разделом имущества. Бизнесмен предложил бывшей жене и их общим детям 2,5 миллиарда отступных, однако Алсу ответила отказом.
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Екатерина Коршунова