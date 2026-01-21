«Как в первый раз»: Татьяна Буланова рассказала об идеальном браке с мужем

21 января 2026, 12:04

Татьяна Буланова призналась, что никогда не конфликтует с супругом

Татьяна Буланова с мужем (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Татьяна Буланова уже несколько лет счастлива в отношениях с бизнесменом Валерием Рудневым. Несмотря на 19-летнюю разницу в возрасте, певица признаётся: в их союзе царит настоящая идиллия, а чувства остаются такими же яркими, как в начале отношений.





По словам артистки, за шесть лет совместной жизни и два с половиной года брака между ними не возникало серьёзных разногласий.





«У меня замечательный муж, которого я очень люблю, ценю. Он меня уважает, любит и тоже ценит. Это очень важно. Мы вместе вообще уже шесть лет, а в браке — два с половиной года. За это время у нас ни разу не было каких-то конфликтов. Ну, может быть, какие-то бывали просто споры, но ни в коем случае не ссоры», — рассказала Буланова в беседе с «Леди Mail».

«Мне кажется, это в основном благодаря ему, потому что я большую часть времени нахожусь где-то на гастролях. И он меня всегда с нетерпением ждет, я всегда рада видеть его, у нас каждая встреча — как в первый раз. Это здорово!» — заявила она.