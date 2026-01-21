«Как в первый раз»: Татьяна Буланова рассказала об идеальном браке с мужем
Татьяна Буланова призналась, что никогда не конфликтует с супругом
Татьяна Буланова уже несколько лет счастлива в отношениях с бизнесменом Валерием Рудневым. Несмотря на 19-летнюю разницу в возрасте, певица признаётся: в их союзе царит настоящая идиллия, а чувства остаются такими же яркими, как в начале отношений.
По словам артистки, за шесть лет совместной жизни и два с половиной года брака между ними не возникало серьёзных разногласий.
«У меня замечательный муж, которого я очень люблю, ценю. Он меня уважает, любит и тоже ценит. Это очень важно. Мы вместе вообще уже шесть лет, а в браке — два с половиной года. За это время у нас ни разу не было каких-то конфликтов. Ну, может быть, какие-то бывали просто споры, но ни в коем случае не ссоры», — рассказала Буланова в беседе с «Леди Mail».Певица отметила, что ощущает себя так, будто их роман только начался. Татьяна считает, что во многом такая атмосфера в семье — заслуга супруга. Из-за плотного гастрольного графика она часто бывает в разъездах, но каждая встреча с мужем для неё по-прежнему особенная.
«Мне кажется, это в основном благодаря ему, потому что я большую часть времени нахожусь где-то на гастролях. И он меня всегда с нетерпением ждет, я всегда рада видеть его, у нас каждая встреча — как в первый раз. Это здорово!» — заявила она.При этом Буланова признаётся, что остаётся трудоголиком и не готова отказываться от работы, пока есть такая возможность. Также артистка отметила, что в паре именно Валерий — романтик: он часто радует её приятными сюрпризами, тогда как сама Татьяна относится к этому более спокойно.