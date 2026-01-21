«Кроме хорошего»: Волочкова призналась, что до сих пор общается с Аллой Пугачёвой

21 января 2026, 11:59

Анастасия Волочкова на юбилее рассказала о поддержке и советах Аллы Пугачёвой

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

20 января в Театре на Цветном балерина Анастасия Волочкова отметила 50-летний юбилей. После концерта она вышла к журналистам на красную дорожку, где призналась, что до сих пор общается с певицей Аллой Пугачёвой. Слова балерины приводит Telegram-канал «Звёздная пыль».





Волочкова на вопрос о поздравлении от Пугачёвой сообщила, что они продолжают переписку, и она высоко ценит её советы.

«Вы знаете, кроме хорошего, Алла Борисовна мне ничего не сделала. Она меня вывела как первую русскую поющую балерину на большую сцену, но ещё до этого мы дружили. Она вместе с Филиппом Киркоровым приходила на мои спектакли и концертные программы, всегда поддерживала. Она пригласила меня на свой юбилейный концерт как единственную представительницу шоу-бизнеса и искусства, и для меня это была большая поддержка», — рассказала Анастасия.



