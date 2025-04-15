«Как в прошлый раз с ума сходить не буду»: беременная Галич решила серьёзно сэкономить на втором ребёнке

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
Ида Галич в конце лета родит второго ребёнка. Блогер и её муж признались, что не планируют как-то особенно готовиться к появлению дочери на свет.
Знаменитость призналась, что в этот раз всё воспринимает спокойнее и не собирается тратить много денег на новую одежду и различные приспособления для новорождённой. Даже новую одежду Галич собирается покупать по минимуму, поскольку у неё остались бодики и ползунки от сына Леона.
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«Мы сохранили все его маленькие одежды. Они такие прикольные, нейтральные, унисекс, без подтекста какого-то мужского или женского. Поэтому такой нормальный чемоданчик ждет её», – рассказала Галич в беседе с журналистами 7Дней.ru на премии «VOICE: Главные лица».Также телеведущая отметила, что будет рожать у того же доктора, что и в первый раз. Причём Галич не гонится за люксовым сервисом, поэтому поедет не в элитную клинику «Лапино», которую любят многие российские звёзды, а в более демократичную «Мать и дитя».
«Я буду рождать там же, где и в прошлый раз... У лучшего, как мне кажется, врача. Это не какое-то очень пафосное заведение, но и прибедняться тоже не станут. Но у меня там потрясающе всё в прошлый раз прошло, и я надеюсь, что в этот раз всё тоже будет хорошо... Я ничего не буду обставлять, вообще. Купим только комод и маленькую кроватку. Я как в прошлый раз с ума сходить не буду», – отметила Ида.Читайте также:
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Анастасия Чинкова