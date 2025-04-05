«Самый необычный смолток»: беременная Ида Галич показала живот Конору Макгрегору в Дубае

Ида Галич (Фото: Instagram*/galichida)
Беременная певица Ида Галич показала в Дубае свой живот борцу UFC Конору Макгрегору. Она опубликовала запись в соцсетях, назвав беседу необычной.
«Милейший! Обрадовался, что моя дочка родится Львом, а я Телец. Поведал, что у него два сына этого же знака. Самый необычный смолток (короткая беседа) в моей жизни. Но если я всё правильно поняла», — отметила телеведущая.Фото: Instagram*/galichida
Ида Галич во время беременности следит за фигурой, занимается спортом и набирается сил перед рождением ребенка. Сейчас уже известно, что родится девочка. Молодая мама сыграет свадьбу с бизнесменом Олегом Ледвичем уже после родов. Пара стала встречаться пару лет назад.
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