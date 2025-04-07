Беременная Ида Галич показала серию снимков с отдыха в Дубае

Ида Галич (Фото: Телеграм, @GALICH_onok)
Телеведущая и блогер Ида Галич выложила в соцсети серию фотографий, на которых уже заметно её интересное положение.
Напомним, что Ида ждёт ребёнка от бизнесмена Олега Ледвича. Она ведёт активный образ жизни с избранником. Недавно влюблённые совершили путешествие в Антарктиду. После этого Галич посетила Дубай, с ней поехали её сын от первого брака и родители.
На снимках Галич продемонстрировала естественную красоту. Она распустила тёмные волосы и отказалась от макияжа. Сначала блогер надела ярко-фиолетовое бикини с декольте. Купальник подчеркнул округлившийся живот телеведущей. Затем артистка предстала в чёрном слитном купальнике. В качестве аксессуара она добавила массивные серебристые серьги округлой формы. Галич также позировала в лёгком полупрозрачном платье бежевого цвета. Она лежала в гамаке, закрыв глаза.
Галич призналась, что испытывает невероятные чувства.
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На снимках Галич продемонстрировала естественную красоту. Она распустила тёмные волосы и отказалась от макияжа. Сначала блогер надела ярко-фиолетовое бикини с декольте. Купальник подчеркнул округлившийся живот телеведущей. Затем артистка предстала в чёрном слитном купальнике. В качестве аксессуара она добавила массивные серебристые серьги округлой формы. Галич также позировала в лёгком полупрозрачном платье бежевого цвета. Она лежала в гамаке, закрыв глаза.
Галич призналась, что испытывает невероятные чувства.
«Я безумно счастлива, что у меня есть возможность проживать этот важный период своей жизни так ярко. Я занимаюсь любимым делом, путешествую, исполняю свои мечты, строю огромное количество планов, разрабатываю новые концепции, развиваю свои бизнес-проекты, а ещё я любима и люблю. В общем, живу свою лучшую жизнь», — написала Ида.Она отметила, что раньше у неё было мало идей и энергии на их воплощение. Сейчас она чувствует себя наполненной и уверенной. В работе у Иды сразу несколько проектов, что приносит ей радость.
«Представляете, в какой-то момент я так «выгорела», что перестала мечтать. Это так не похоже на меня, я всю свою жизнь «летала в облаках». Сейчас я тоже сталкиваюсь с трудностями и препятствиями, жизнь моя периодически не похожа на сказку. Но я упорно работаю над всеми сферами жизни, и прежде всего над собой и своим мышлением», — заявила Галич.Ранее блогер показала в Дубае свой живот борцу UFC Конору Макгрегору. Она опубликовала запись в соцсетях, назвав беседу необычной.
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Анастасия Чубина