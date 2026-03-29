«Как в тумане»: Киркоров оправдался за свое поведение в аэропорту Барнаула
Народный артист России Филипп Киркоров публично прокомментировал скандальный инцидент в аэропорту Барнаула, где его заметили с сигаретой в терминале. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Певец объяснил свое поведение сильным переутомлением, вызванным плотным гастрольным графиком и сменой часовых поясов. Он также отметил, что вышел из самолета, «как в тумане».
Киркоров подчеркнул, что не пытается избежать ответственности, и выразил готовность заплатить штраф. По словам артиста, его представители уже связались с администрацией аэропорта.
Тем временем в УМВД по региону проводят проверку — за подобное нарушение полагается штраф в полторы тысячи рублей. Напомним, на видео попало, как «поп-король» достает сигарету и закуривает прямо в зале аэропорта.
