Жена звезды «Физрука» обвинила его в измене: «Ненавижу предателей!»
Жена актера Владимира Сычева, Алеся Великанова, обвинила его в измене. Соответствующие посты появились в ее Instagram*- аккаунте.
Супруга артиста заявила, что не стоит винить себя, когда такое происходит в браке. В пример она звезд шоу-бизнеса — Мадонну, Гвен Стефани, Меган Фокс и Деми Мур — которым, по ее словам, тоже изменяли, несмотря на их привлекательную внешность.
«Мне изменил муж… Да-да, тот самый из «Физрука»… Ненавижу предателей!» — написала Великанова.По ее мнению, причинами неверности могут стать отсутствие хорошего примера родителей, охлаждение отношений после долгих лет совместной жизни или рождения детей. Великанова отметила, что мужчине в такие моменты «не хватает тепла, заботы и ласки» от своей женщины, и он «ищет это на стороне».
Описывая свои переживания, она поделилась, что чувствует себя так, будто ее «пропустили через терку». Будущее отношений она не уточнила. Известно, что пара была вместе более 26 лет.