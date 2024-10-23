«Армянский вариант»: зачем жена Прилучного Брутян подала на алименты и какой «сюрприз» ждет Агату Муцениеце

Павел Прилучный со своей супругой Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Судебные разборки Прилучных
После расставания с Муцениеце Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, и у них год назад родился сын Микаэль. Несмотря на договоренности с Муцениеце, Павел прекратил платить за обучение старшего сына и дочери. Обучение Тимофея и Мии в подмосковной гимназии «Лидеры» обходится в 1,6 миллиона рублей в год. Муцениеце сообщила, что у нее нет средств на такую дорогую школу, а дети уже к ней привыкли.
Договориться мирно Муцениеце с экс-супругом не удалось и она подала в суд на Павла Прилучного, требуя 30% от его доходов. Учитывая, что после развода популярность актера значительно возросла, стоимость съемочного дня Прилучного теперь составляет около 800 тысяч рублей.
В результате суда, который Агата выиграла, было решено, что Павел должен выплачивать по 1 миллиону рублей в месяц на каждого ребенка. Это решение не устроило Прилучного, и он пытается его оспорить. На данный момент дети остаются с Агатой. Прилучный уже предпринял несколько шагов, чтобы снизить алиментные выплаты. В июле он инициировал судебное разбирательство о месте жительства детей. По словам друзей, он хотел бы забрать сына и дочь к себе. 11-летний Тимофей, который уехал с отцом на летние каникулы в Геленджик, не вернулся к матери. Позже Прилучный заявил, что сын сам решил остаться с ним. Он также хотел бы забрать Мию, но девочка предпочитает оставаться с мамой.
Агата эмоционально отреагировала на эти события в своем блоге.
«Тимофей не был дома с августа, и то в августе он был всего один день. Мия безумно скучает по брату и, конечно, по папе! Тима почти с нами не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать, он сам просит оставить его в покое. Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет. Как думаете, пожалела ли я, что подала на законные алименты? Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией», — написала Муцениеце.
Заседание по определению места жительства детей прошло 18 октября, суд встал на сторону матери.
«Я сейчас ревела от радости, не могла никак остановиться. Конечно, я счастлива, что наш мир не совсем безнадежен», — заявила актриса в соцсетях.
Однако это решение еще не окончательное. Адвокат Прилучного после заседания суда заявила: отступать артист не намерен.
Выплаты для мамы и Зепюр
К алиментной войне с Прилучным также присоединилась его собственная мать Любовь Юрьевна, которая подала иск на взыскание алиментов на себя как нетрудоспособного члена семьи. Судебное заседание назначено на середину ноября. По слухам, и 28-летняя жена Прилучного Зепюр Брутян также подала заявление на алименты, утверждая, что нуждается в деньгах для их годовалого сына Микаэля.
По информации друзей актера, все эти шаги Павел предпринимает по совету своих юристов. Если суд примет решение о выплатах алиментов его матери и младшему сыну от Зепюр, то сумма алиментов, которую он выплачивает Агате, может быть уменьшена. Кроме того, ожидается новое заседание по вопросу определения места жительства детей Агаты и Павла.
«Хотела от Павла миллионы, плати теперь сама. Сюрприз ждет Агату», «Это его жена новая надоумила – армянская схема», – пишут пользователи Сети.
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