«Армянский вариант»: зачем жена Прилучного Брутян подала на алименты и какой «сюрприз» ждет Агату Муцениеце

Страсти между звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным и его бывшей женой Агатой Муцениеце не утихают. Только на прошлой неделе состоялось заседание по определению места жительства их совместных детей, как опять грядут судебные разборки. О том, кто еще подал иск об алиментах на Прилучного и какую цель на самом деле преследует актер расскажет «Радио 1».