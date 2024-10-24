«У нас пара»: с кем SHAMAN завел роман после развода с женой и кого «кормил с рук» во время брака

Ярослав Дронов (Фото: Екатерина Чеснокова)
Российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) согласился участвовать в новом проекте композитора и продюсера Игоря Матвиенко — этно-опере «Князь Владимир». Автор идеи рассказал журналистам о том, почему предложил роль именно Ярославу и поделился некоторыми подробностями личной жизни исполнителя. Свободно ли сердце SHAMANа после развода расскажет «Радио 1».
Игорь Матвиенко пригласил SHAMANа на роль князя
Несколько лет назад продюсер и композитор Игорь Матвиенко поразил своих поклонников оригинальной задумкой: объявил о создании этно-оперы под названием «Князь Владимир». Главную роль в постановке исполняет SHAMAN. Игорь Матвиенко отметил, что пригласил Ярослава на эту роль еще до того, как артист стал широко известен.
«Когда я увидел этого молодого человека, он был ещё очень молод. Это сейчас он уже заматерел, женился, развелся», — шутит продюсер, вспоминая недавний развод SHAMANа.
Игорь Матвиенко отметил, что его прежде всего поразил голос Ярослава, поэтому он первым подошел к певцу, познакомился с ним и рассказал о своей этно-опере.
«У Ярослава сейчас вообще нет ни на что времени. У него нет никакой личной жизни, только работа. Он вообще не отдыхает», — делится своими наблюдениями Игорь Матвиенко.
Асият Сайгидова (Фото: соцсети А. Сайгидовой)
SHAMAN рассказал об отношениях с Соей
В опере также принимает участие певица Соя, которая исполняет роль жены князя (Дронова) Рогнеды. Напомним, слухи о романе между артистами начали появляться еще во время конкурса «Новая волна» в Сочи, когда их заметили в нежных объятиях на красной дорожке.
«Если в театре закончились романы, нужно распускать труппу. Мы играем мужа и жену, вживаемся в роль. Надеюсь, получается. Надеюсь, Рогнеда довольна», — уклоничво высказался об отношениях с Соей SHAMAN.
Кроме того, за несколько месяцев до развода Дронова и Сою увидели их в одном из самых дорогих ресторанов Москвы, где певец кормил Асият с рук. Заслуженный артист утверждает, что они всего лишь партнеры по этно-опере, в которой играют влюбленных.
«У нас пара, у нас как бы семья, поэтому репетиции идут плотно. Я не одинок. Со мной народ, со мной страна, Россия», — заключил артист.
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