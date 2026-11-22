22 ноября 2026, 17:33

Бизнесмен Роман Товстик обвинил бывшую жену Елену в агрессии

Роман и Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

После публикации Еленой Товстик видео конфликтной встречи с бывшим супругом Роман представил собственную версию произошедшего. Мужчина выложил кадры с другого ракурса, на которых, по его словам, видно, как Елена пытается остановить дочь Алису, когда та бежит к отцу. Роман также обвинил бывшую жену в том, что она ударила ребёнка, и показал следы на теле девочки.





По словам Товстика, он привёз к Елене дочерей Аню и Алису, чтобы дети могли провести время вместе с братом Артуром и сестрой Агатой. Однако, как утверждает мужчина, вместо спокойной встречи начался очередной конфликт. Он заявил, что бывшая супруга кричала на детей, напала на него и применяла физическую силу.





«Очередная провокация от Елены Товстик. Есть ощущение, что это не закончится уже никогда и Елена не остановится в своём безумии. Я привёз Аню и Алису, чтоб мы все вместе поиграли с Артурчиком и Агатой. А с порога начались съёмки очередного шоу. Лена орала на своих же детей. Ударила Анечку (как вообще можно бить собственную дочь?). Кинулась на меня. Била руками и пинала ногами. На видео — Алиса, приехала к маме и брату с сестрой, а уехала в слезах и ссадинах. Лена, ты вообще в своём уме, что ты творишь? А потом вы с сестрой хохотали и радовались, что у вас всё получилось. Мне это, может быть, выложить? О каком материнстве ты говоришь, когда ты ненавидишь собственных детей. Ломаешь им психику. Устраиваешь такой стресс им… Не удивляйся, что после таких встреч ни Анечка, ни Алиса больше не хотят тебя видеть вообще», — написал Роман.