22 ноября 2026, 17:17

Елена Товстик обвинила Романа в провокации во время встречи с дочерью

Роман и Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Елена Товстик опубликовала в соцсетях два видео встречи с бывшим супругом Романом. По словам женщины, после месячного перерыва экс-муж привёз дочь Алису повидаться с матерью, однако встреча, на которую рассчитывали как на мирную, обернулась конфликтом. Елена утверждает, что Роман приехал не для спокойного общения детей с ней, а с намерением спровоцировать ссору.





Женщина заявила, что бывший супруг вырвал дочь из её рук, когда она попыталась обнять девочку. По словам Елены, до этого Роман забрал Алису с занятий и в течение месяца не привозил её к матери и не давал им общаться.





«Неадекватный Роман, бедные наши дети. Вырывает дочь из-за того, что я хотела её обнять как мама, которую я не видела месяц после того, как он забрал её с занятий и больше не привозил ни разу и не давал общаться. Договорились о встрече мирной, что дети пообщаются, а это был план выставить меня в непристойном свете, вывернуть, провоцировать… Наше общение не состоялось: 5 мин находились в доме, и такая травма нашим детям. Что он творит? Когда встречали с миром и без камер… Но ему нужны очередные съёмки и не общение с детьми… Как набрасываться на мать и устраивать при них этот ужас? Это хороший отец? Господи, помоги нам, матерям, это выдержать», — написала Елена.