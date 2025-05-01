«Как я похудела! Но не сдамся!»: Виктория Боня возобновила покорение Эвереста

Актёр, телеведущий и шоумен Михаил Галустян накануне, 30 апреля, заявил, что развёлся со своей женой Викторией. После этого его беременная визажистка Милена опубликовала в социальных сетях фотографии с оголённым и уже довольно заметным животом.