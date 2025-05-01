«Как я похудела! Но не сдамся!»: Виктория Боня возобновила покорение Эвереста

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)
Виктория Боня, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, решила продолжить покорение Эвереста. 45-летняя модель объявила о возвращении в базовый лагерь.
Уже больше двух недель Боня находится в Гималаях, где хочет исполнить мечту всей своей жизни – покорить Эверест. Однако на высоте около 5500 метров у телезвезды началась горная болезнь, выразившаяся в пониженной сатурации, сильных головных болях и слабости. В результате в минувшие выходные Викторию на вертолёте спустили вниз и госпитализировали.
Сегодня же Боня заявила, что приняла важное решение. Несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжит восхождение.
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*запрещён в РФ
Сегодня же Боня заявила, что приняла важное решение. Несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжит восхождение.
«Как я похудела, как я осунулась! Я снова вылетаю в базовый лагерь. Ещё сегодня я думала, что всё, для меня экспедиция закончится, потому что я чувствую такую усталость. А сейчас просто со мной ехала девочка в машине, ну как девочка, ей лет 60 наверное. И она так меня подзарядила, у неё такая энергия, она только что взошла на гору. И я думаю: нет, я не сдамся, я смогу. И вот я с вещами сейчас лечу в базовый лагерь», – поделилась Боня в личном блоге.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова