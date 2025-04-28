«Проблемы с ментальным здоровьем»: психолог пояснила, зачем Боня постоянно рискует жизнью

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)
Звезда шоу-бизнеса Виктория Боня намерена покорить Эверест и сейчас готовится к восхождению. Семейный психолог Наталья Наумова рассказала, что любое желание покорять вершины указывает на проблемы с ментальным здоровьем.
«Эпоха достигаторства, которая сейчас заставляет многих людей держать себя в тонусе. А Виктория Боня — личность медийная, следовательно, она является своего рода эталоном той формы жизни, к которой многие стремятся. Однако есть в ее восхождениях на горы, экстремальных походах нечто не совсем здоровое с ментальной точки зрения», — рассказала Наумова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Она пояснила, что экстремальными видами спорта часто занимаются люди со скрытыми суицидальными мыслями или желанием доказать себе и окружающим своё превосходство.
Так, психолог считает, что подобные увлечения могут пройти, когда знаменитость справится со своими проблемами, связанными с ментальным здоровьем.
В свою очередь эксперты Kokoc Group выяснили, что почти все российские блогеры зарабатывают порядка 100 тысяч рублей за размещение рекламы, пишет «Газета.Ru».
«Основной источник дохода, который выбирают 69% российских блогеров для монетизации, — CPA (оплата за действие, например, покупку или подписку). При этом в Telegram 45% блогеров получают по этой модели от 50 до 75% всех доходов, а еще у 27,3% CPA составляет до 100% заработка. В TikTok ситуация схожа», — говорится в статье.
Отмечается, что 94% блогеров размещают рекламу за 100 тысяч рублей, независимо от стажа и охватов.
Популярные блогеры просят за размещение рекламного поста до одного миллиона рублей.
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Элина Позднякова