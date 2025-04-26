«Когда выздоровею, полечу обратно на Эверест»: Викторию Боню на вертолёте доставили в госпиталь

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)
Виктории Боне пришлось прервать восхождение на Эверест. 45-летняя телезвезда объяснила, что ей не удалось нормализовать своё состояние.
Боня отправилась в Гималаи для исполнения главной мечты жизни – покорить Эверест. Однако в планы звезды вмешалась горная болезнь. Накануне Виктория была убеждена, что ситуация стабилизируется и ей станет лучше, однако сегодня она призналась, что этого так и не произошло.
В настоящее время Боня находится в госпитале, но она намерена вернуться на Эверест с новыми силами после выздоровления.
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«Думаю, что придётся спуститься на 2,5 тыс метров вниз. Там я смогу быстрее восстановиться. Слабость, к которой прибавились кашель и боль в горле. Думаю, что это результат принятия душа в базовом лагере на второй день. Уже лучше, но слабость такая, хоть голова не так болит, как вчера, но я просто еле-еле до столовой дошла», – поделилась своим состоянием Боня в соцсетях.В результате телеведущая отправилась вниз на вертолёте. Она проконсультировалась с врачом, который заявил, что у неё вирус, а на выздоровление уйдёт 3-4 дня. Звезде тяжело далось принятие решения о приостановке восхождения, к которому она усердно готовилась.
В настоящее время Боня находится в госпитале, но она намерена вернуться на Эверест с новыми силами после выздоровления.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова