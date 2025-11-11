«Было круто уйти»: Анна Семенович раскрыла главную причину ухода из «Блестящих»

11 ноября 2025, 17:11

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович объяснила свой уход из группы

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Певица Анна Семенович объяснила, почему покинула группу «Блестящие». Она выступала в этом коллективе несколько лет. Артистка заявила, что не жалеет о решении начать сольную карьеру и считает, что сделала выбор вовремя. Семенович высказала эту позицию в эфире радио «Москва FM».





Музыкальный коллектив принёс Анне широкую известность. На сцене она работала вместе с Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. Этот период стал золотым временем для группы. Позже каждая из солисток начала строить сольную карьеру и выпускать собственные треки. Семенович ушла из группы в 2008 году.



Певица отметила, что и спустя годы не сожалеет о своём шаге. Она уверена, что покинула коллектив в самый подходящий момент.

«Было круто, когда я не побоялась уйти из коллектива «Блестящие» и пойти в сольное плавание», — сказала Анна.