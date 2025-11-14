Юлия Высоцкая рассказала о потерях бизнеса из-за мемов с её блюдами
Российская актриса и ведущая программы «Едим дома» Юлия Высоцкая призналась, что мемы с её кулинарными экспериментами нанесли ущерб бизнесу. Партнёры отказались от сотрудничества из-за репутационных рисков, вызванных вирусными шутками.
В беседе с журналисткой Лауре Джугелии Высоцкая отметила, что её удивило внимание публичных личностей к неудачным блюдам, показанным в передаче. При этом актриса подчеркнула, что сама не переживала из-за волны мемов и относилась к ситуации с юмором.
Ранее стало известно, что Высоцкая продала свой бизнес «Едим дома». Все из-за крупных убытков, которые спровоцировали мемы.
