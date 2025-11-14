Достижения.рф

Юлия Высоцкая рассказала о потерях бизнеса из-за мемов с её блюдами

Юлия Высоцкая (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Российская актриса и ведущая программы «Едим дома» Юлия Высоцкая призналась, что мемы с её кулинарными экспериментами нанесли ущерб бизнесу. Партнёры отказались от сотрудничества из-за репутационных рисков, вызванных вирусными шутками.



В беседе с журналисткой Лауре Джугелии Высоцкая отметила, что её удивило внимание публичных личностей к неудачным блюдам, показанным в передаче. При этом актриса подчеркнула, что сама не переживала из-за волны мемов и относилась к ситуации с юмором.

Ранее стало известно, что Высоцкая продала свой бизнес «Едим дома». Все из-за ​крупных убытков, которые спровоцировали мемы.

Иван Мусатов

