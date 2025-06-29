«Как же повезло Федору»: Александр Петров обратился к любимой по особенному поводу
Александр Петров поздравил жену Викторию с днем рождения
Актер Александр Петров опубликовал нежные фото жены и сына. Артист трогательно поздравил Викторию с днем рождения.
Девушке исполнилось 24 года. По такому поводу актер показал редкие семейные снимки. Петров обнародовал трогательное фото с супругой и сыном в лифте.
На другом снимке влюбленные появились в лифте уже вдвоем. Судя по романтическому наряду девушки, влюбленные спешили на свидание, чтобы провести время вдвоем без наследника, который родился 9 апреля.
«Самая красивая (каждый день восхищаюсь, еще больше влюбляюсь, каждый раз смотрю на тебя и понимаю — ого, отвал башки, какая ты красивая), самая умная (переиграть тебя в «4 в ряд» невозможно, зато очень понятно, кто будет с Федей делать домашку), самая искренняя, самая добрая, самая крутая мама (как же повезло Федору и какими влюбленными глазами он уже на тебя смотрит), самая лучшая, самая смелая, самая родная, самая настоящая!», — откровенно обратился Петров к любимой в личном блоге.
Александр назвал жену потрясающей и поблагодарил Вселенную за их встречу. Со слов артиста, он жаждет, чтобы супруга была счастлива. Еще знаменитость отметил, что Виктория — это его главная победа.
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