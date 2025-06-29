Светлана Ходченкова наслаждается романтическим отпуском с возлюбленным в Италии
Светлана Ходченкова проводит романтический отпуск в Италии со своим возлюбленным Павлом Манченко. Там актриса не расстается с новым увлечением — велоспортом, рассекая на двухколесном транспорте по живописным местам.
Звезда фильма «Благословите женщину» также поделилась фотографиями из Тосканы и Рима, собрав под публикациями восторженные комментарии поклонников. На кадрах оан предстала в красном топе и спортивных шортах с кружевной юбкой поверх. Необычный образ дополнили очки, перламутровый браслет, красная сумка и белые кеды.
Известно, что актриса состоит в отношениях с бизнесменом около трех лет. Влюбленные предпочитают не делиться совместными снимками, объясняя это желанием сохранять приватность.
Ранее стало известно, сколько стоило выступление Надежды Кадышевой и ее сына на «Алых парусах».
*Запрещен в РФ
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