Светлана Ходченкова наслаждается романтическим отпуском с возлюбленным в Италии

29 июня 2025, 12:05

Светлана Ходченкова (Фото: Инстаграм*/svetlana_khodchenkova)

Светлана Ходченкова проводит романтический отпуск в Италии со своим возлюбленным Павлом Манченко. Там актриса не расстается с новым увлечением — велоспортом, рассекая на двухколесном транспорте по живописным местам.