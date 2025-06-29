«Я обычный человек»: Татьяна Овсиенко заявила, что её жизнь не отличается от жизни других

29 июня 2025, 11:50

Татьяна Овсиенко призналась, что её жизнь такая же обычная, как и у всех

Татьяна Овсиенко (РИА Новости/Нина Зотина)

Певица Татьяна Овсиенко заявила, что ведёт обычную жизнь, как и большинство людей. Более того, артистка не считает себя особенной даже из-за своей профессии.







«Я обычный человек. У меня есть моя любимая профессия, моя любимая работа», — сказала Овсиенко.

«У меня есть плакательные дни <…>, а могут быть безбашенные дни, неважно. Я просто так, как и все, живу», — заключила Овсиенко.