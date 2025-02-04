Как живет в США «мисс Россия», которая бросила мужа и улетела в Голливуд: судьба актрисы Ирины Антоненко

Ирина Антоненко (Фото: соцсети)
Ирина Антоненко обрела популярность после победы в конкурсе «Мисс Россия» в 2010 году. Творческий путь актрисы получился весьма интересным, поскольку начался он с карьеры модели.
О том, как складывается актерская деятельность и личная жизнь артистки, а также, что о ней известно сегодня, расскажет редакция «Радио 1».
Ирина Антоненко родилась 1 сентября 1991 года в Магдебурге в Германии, позднее вместе с родителями переехала в Екатеринбург. По словам актрисы, с детства она привыкла к дисциплине, иногда очень строгой. Она рассказывала, что даже в единственный выходной день ей не делали поблажек, семейные правила должны были соблюдаться всегда. Но Антоненко благодарна такой дисциплине, однако проделки ей все же удавалось совершать, за что ей доставалось от родителей милиционеров.
В Екатеринбурге Ирина обучалась в кадетском классе школы. Там дети учились маршировать, стрелять, подшивали по утрам воротнички, начищали до блеска берцы и познавали другие военные премудрости. Ходили в военной форме, и это будущей актрисе больше нравилось, чем свободная форма одежды в обычных классах. В те годы она считала, что учебный процесс должен отличаться от повседневности.
Антоненко окончила Уральский финансово-юридический институт. В студенческие годы девушка также начала строить карьеру модели. Ее приняли в агентство моделей «Александри». Ирина прошла сразу же, поскольку ее внешность и пропорции были идеальными – 90-61-91 при росте 177 см. Участие в популярном beauty-проекте «New Hollywood Look» помогло ей подготовиться и участвовать в первом «Мисс» в 2008 году.
Ирина является обладательницей титулов «Мисс Автозвук — 2008», «Мисс Екатеринбург — 2009» и «Мисс Россия — 2010». На последнем конкурсе в качестве приза Антоненко получила не только хрустальную корону, но и 100 тысяч долларов, а также дорогие часы из розового золота, обрамленные черными бриллиантами.
Титул «Мисс Россия» открыл дорогу к другим вершинам, а также привлек внимание крупных фирм. С девушкой хотели сотрудничать рекламные и дизайнерские фирмы. В этом же году Ирина приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная», однако не смогла пройти в финальную десятку, заняв 15 место. Это ее не особо разочаровало, а лишь убедило в том, что карьера модели недолговечная, хлопотная и ответственная.
В конце 2000-х Антоненко переехала в Москву и поступила в ГИТИС. Она дебютировала в кино в альманахе «Кинопробы», после чего снялась в фильмах «Фантом», «Корабль», «Золотая клетка», «Свадьбы не будет», «Сюрприз для любимого», «Друг на продажу», «Магомаев».
Ирина также работала телеведущей. На канале «Ю» она вела программу «В теме», а на ТНТ — «Агент 003».
В 2011 году актриса вышла замуж за бизнесмена Вячеслава Федотова. Они познакомились во время съемок программы «Танцы со звездами». Союз не оказался долговечным, и в 2014 году супруги развелись.
После развода Антоненко некоторое время состояла в отношениях с коллегой Станиславом Бондаренко, сейчас свою личную жизнь она не комментирует.
Ирина Антоненко после начала спецоперации опубликовала в социальных сетях пост, в котором выступила за наступление мира.
В настоящее время в блоге Ирины соответствующая публикация отсутствует.
В 2019 году актриса переехала жить в Лос-Анджелес. При этом она продолжила сниматься в российском кинематографе и выстраивала карьеру в Голливуде. В 2022 году с ней вышел в прокат фильм «Бензиновая аллея», где также снимался Брюс Уиллис.
Сегодня Антоненко сосредоточена на карьере в США. Она ведет свой личный блог на английском языке и регулярно ходит на кинопробы. В феврале 2024 года состоялся выход ленты «Затерянные в Рио. Браво», где артистка сыграла одну из главных ролей.
Также она недавно открыла свой бизнес в США — бутик цветов LEMOORI в Лос-Анджелесе.
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Чем известна Ирина Антоненко
Ирина Антоненко родилась 1 сентября 1991 года в Магдебурге в Германии, позднее вместе с родителями переехала в Екатеринбург. По словам актрисы, с детства она привыкла к дисциплине, иногда очень строгой. Она рассказывала, что даже в единственный выходной день ей не делали поблажек, семейные правила должны были соблюдаться всегда. Но Антоненко благодарна такой дисциплине, однако проделки ей все же удавалось совершать, за что ей доставалось от родителей милиционеров.
В Екатеринбурге Ирина обучалась в кадетском классе школы. Там дети учились маршировать, стрелять, подшивали по утрам воротнички, начищали до блеска берцы и познавали другие военные премудрости. Ходили в военной форме, и это будущей актрисе больше нравилось, чем свободная форма одежды в обычных классах. В те годы она считала, что учебный процесс должен отличаться от повседневности.
Антоненко окончила Уральский финансово-юридический институт. В студенческие годы девушка также начала строить карьеру модели. Ее приняли в агентство моделей «Александри». Ирина прошла сразу же, поскольку ее внешность и пропорции были идеальными – 90-61-91 при росте 177 см. Участие в популярном beauty-проекте «New Hollywood Look» помогло ей подготовиться и участвовать в первом «Мисс» в 2008 году.
Ирина является обладательницей титулов «Мисс Автозвук — 2008», «Мисс Екатеринбург — 2009» и «Мисс Россия — 2010». На последнем конкурсе в качестве приза Антоненко получила не только хрустальную корону, но и 100 тысяч долларов, а также дорогие часы из розового золота, обрамленные черными бриллиантами.
Ирина Антоненко (Фото: соцсети)
Титул «Мисс Россия» открыл дорогу к другим вершинам, а также привлек внимание крупных фирм. С девушкой хотели сотрудничать рекламные и дизайнерские фирмы. В этом же году Ирина приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная», однако не смогла пройти в финальную десятку, заняв 15 место. Это ее не особо разочаровало, а лишь убедило в том, что карьера модели недолговечная, хлопотная и ответственная.
В конце 2000-х Антоненко переехала в Москву и поступила в ГИТИС. Она дебютировала в кино в альманахе «Кинопробы», после чего снялась в фильмах «Фантом», «Корабль», «Золотая клетка», «Свадьбы не будет», «Сюрприз для любимого», «Друг на продажу», «Магомаев».
Ирина также работала телеведущей. На канале «Ю» она вела программу «В теме», а на ТНТ — «Агент 003».
Личная жизнь Ирины Антоненко
В 2011 году актриса вышла замуж за бизнесмена Вячеслава Федотова. Они познакомились во время съемок программы «Танцы со звездами». Союз не оказался долговечным, и в 2014 году супруги развелись.
«Мы расстались не потому, что я снималась в кино и он меня приревновал, как часто пишут. Просто я убедилась, что, особенно в России, 90% мужчин гуляют, они перестали ценить семью и отношения. Не знаю, почему мужчины это делают, но я просто поняла, что мне это не нужно, тратить свое время на такого человека бесполезно!» — говорила Антоненко.
После развода Антоненко некоторое время состояла в отношениях с коллегой Станиславом Бондаренко, сейчас свою личную жизнь она не комментирует.
Как Ирина Антоненко отреагировала на СВО
Ирина Антоненко после начала спецоперации опубликовала в социальных сетях пост, в котором выступила за наступление мира.
«Мои родные на Украине и в России, и мне больно и страшно за всех. Молюсь, чтобы настал мир», — говорила артистка.
В настоящее время в блоге Ирины соответствующая публикация отсутствует.
Чем сейчас занимается Ирина Антоненко
В 2019 году актриса переехала жить в Лос-Анджелес. При этом она продолжила сниматься в российском кинематографе и выстраивала карьеру в Голливуде. В 2022 году с ней вышел в прокат фильм «Бензиновая аллея», где также снимался Брюс Уиллис.
Ирина Антоненко (Фото: кадр из сериала «Магомаев»)
Сегодня Антоненко сосредоточена на карьере в США. Она ведет свой личный блог на английском языке и регулярно ходит на кинопробы. В феврале 2024 года состоялся выход ленты «Затерянные в Рио. Браво», где артистка сыграла одну из главных ролей.
Также она недавно открыла свой бизнес в США — бутик цветов LEMOORI в Лос-Анджелесе.
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