Психиатр Шуров высказался об отношениях Лепса с юной возлюбленной

В Сириусе состоялся международный фестиваль «Новая волна», в рамках которого на сцене выступили такие звезды, как SHAMAN, Лолита, Филипп Киркоров, Николай Басков, Анжелика Варум, Люся Чеботина, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Юрий Антонов и другие. Не обошлось мероприятие без заявлений артистов и их эпатажных выходок, которые привлекли внимание общественности. О самых ярких событиях на сцене фестиваля расскажет редакция «Радио 1».