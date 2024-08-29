Психиатр Шуров высказался об отношениях Лепса с юной возлюбленной

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Психиатр-нарколог Василий Шуров высказал мнение о том, что молодая возлюбленная эстрадного исполнителя Григория Лепса уже скучает рядом с ним.
О создании семьи парой пора рано говорить, считает врач.
Ранее певец Григорий Лепс в социальных сетях публиковал снимок с 18-летней возлюбленной Авророй Кибой на отдыхе в Турции. Пара фотографировалась за столом. На фото 62-летний артист был в голубой рубашке с короткими рукавами и очках, обнимал свою возлюбленную и улыбался. Аврора была одета в простое чёрное платье.
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«Что касается Григория Лепса, сложно отделить пиар от реальности, будет ли там какая-та семья. Видно, девочка рядом с ним уже скучает и не в восторге от этой темы», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шуров.
Ранее певец Григорий Лепс в социальных сетях публиковал снимок с 18-летней возлюбленной Авророй Кибой на отдыхе в Турции. Пара фотографировалась за столом. На фото 62-летний артист был в голубой рубашке с короткими рукавами и очках, обнимал свою возлюбленную и улыбался. Аврора была одета в простое чёрное платье.
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Мелисса Тимофеева