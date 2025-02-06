Как живёт Александр Ильин-старший после лечения рака пищевода, увольнения из театра и переезда в глушь

Александр Ильин и Александр Ильин-младший (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Актёр Александр Ильин впервые за долгое время появился на публике. Он пришёл в кинотеатр «Художественный» на премьеру фильма «Знакомство родителей», чтобы поддержать сына, сыгравшего в комедийной мелодраме одну из главных ролей.
Артист давно отказался от светской жизни и перестал служить в театре. Вместе с женой 15 лет назад он переехал в деревню, где занимается хозяйством, рубит дрова и сажает деревья.
На переезд Ильин решился после того, как ему диагностировали рак пищевода. Актёру провели операцию, в ходе которой удалили весь пищевод и часть лёгких. В таком состоянии он уже не мог вернуться к прежнему образу жизни, но сидеть дома не хотел. Поэтому он принял решение уволиться из Театра имени Маяковского и переехать в сельскую местность.
Сейчас актёр чувствует себя прекрасно. Иногда он даже снимается в кино, но намного реже, чем раньше. А вот его сын Александр Ильин-младший сыграл комедийную роль священника в новом фильме «Знакомство родителей».
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На переезд Ильин решился после того, как ему диагностировали рак пищевода. Актёру провели операцию, в ходе которой удалили весь пищевод и часть лёгких. В таком состоянии он уже не мог вернуться к прежнему образу жизни, но сидеть дома не хотел. Поэтому он принял решение уволиться из Театра имени Маяковского и переехать в сельскую местность.
Сейчас актёр чувствует себя прекрасно. Иногда он даже снимается в кино, но намного реже, чем раньше. А вот его сын Александр Ильин-младший сыграл комедийную роль священника в новом фильме «Знакомство родителей».
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Анастасия Чинкова