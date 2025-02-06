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Потеря ребёнка, измена любимой, расставание с Гриневой и премия «Оскар»: Андрею Звягинцеву 61 год, как сейчас живет режиссер

Андрей Звягинцев (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Андрей Звягинцев (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

6 февраля 2025 года Андрей Звягинцев отмечает свой 61-й день рождения. Этот талантливый кинорежиссёр, актёр и сценарист — лауреат Каннского кинофестиваля, обладатель «Золотого глобуса» и множества других наград. Тем не менее, последняя его работа была выпущена в 2017 году, а тяжёлая болезнь едва не лишила его возможности продолжить карьеру. «Радио 1» расскажет о самых известных фильмах Звягинцева и его личной жизни.

Биография и начало карьеры Андрея Звягинцева


Андрей Звягинцев родился в Новосибирске в семье учительницы и милиционера. Когда ему было пять лет, родители расстались, и его отец ушел к другой женщине, что оставило у Андрея болезненные воспоминания о семье. Из-за этого он почти не общался с отцом, а позже в семье того же мужчины и его новой супруги родился мальчик, которого тоже назвали Андреем.

С детства Андрей мечтал стать актёром и начал заниматься в театральной студии. После школы он поступил в Новосибирское театральное училище. Будучи студентом, он уже принимал участие в спектаклях и фильмах. Однако карьеру прервала служба в армии, где он был конферансье в военном ансамбле.

Вернувшись домой, Звягинцев отправился в Москву, поступил в ГИТИС. Несмотря на то, что актер получил несколько ролей, после окончания учебы он понял, что театры не предлагают ему истинного творчества, а лишь соответствуют запросам зрителей.

Андрей Звягинцев (фото: официальный сайт режиссёра az-film.com)

В какой-то период жизни Звягинцев работал на улицах Москвы, убирая мусор, что давало ему возможность жить в служебной комнате в старинном доме. Позже Андрей решился попробовать себя в режиссуре. Он снимал рекламные ролики и короткометражки, которые стали показывать по телевизору.

Признание пришло к нему в 2003 году, когда его дебютный фильм «Возвращение» (12+) получил широкое внимание зрителей и принес ему известность.

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Режиссура Андрея Звягинцева


Режиссура Андрея Звягинцева — это сдержанная, глубоко эмоциональная и интеллектуальная картина человеческих трагедий. Он стал одним из самых ярких представителей российского кино в 2000-х годах, а его фильмы не раз завоёвывали международные награды.

«Я не знаю, к кому именно я обращаюсь. И если я буду говорить и транслировать идеи о том, что я снимаю кино для зрителя, для публики или для народа, то я буду лукавить, потому что я не знаю эту аудиторию. Я могу сверяться только с самим собой, больше ни с кем. Я честен в своем замысле или нет? Я честен сам перед собой, перед своей группой? Перед материалом, который я делаю? Это все. Здесь круг замыкается», — делился режиссёр.

С тех пор его работы неизменно интересуют как зрителей, так и кинокритиков, завоевывая награды на крупнейших фестивалях.

Андрей Звягинцев (фото: официальный сайт режиссёра az-film.com)

Режиссёр подчеркивал, что он всегда был против того, чтобы напрямую рассказывать о чём фильм. Он считает, что зритель должен самостоятельно интерпретировать и осмыслять увиденное, опираясь на собственные чувства, восприятие и даже образование.

В понимании Звягинцева, фильм — это не только то, что показывают на экране, но и то, что зритель привносит в него.

«"Не только мы смотрим фильмы, но и фильмы смотрят нас". Мне нравится эта фигура речи, потому что, действительно, рассказывая о фильме, мы говорим и о себе», — сказал он.

Фильмы режиссера


Звягинцев продолжил развивать свой стиль в фильмах «Изгнание» (2007), «Елена» (2011), «Левиафан» (2014), «Нелюбовь» (2017) и других. Его работы часто исследуют темы моральных конфликтов, социальной несправедливости и борьбы личности с внешними и внутренними силами.

Фильм «Нелюбовь» (фото: кадр из фильма)

«Пафосно скажу: режиссер и есть фильм. Ты просто осуществляешь то, что должен сделать, мечтаешь, видишь в своих снах, фиксируешь на бумаге, а потом вдруг на площадке благодаря усилиям соратников, тщательно отобранных актеров это бесплотное становится настоящим. Ты рождаешь мир», — считает Звягинцев.


«Левиафан»


«Левиафан» (2014) — драма о человеке, который пытается защитить свою землю и дом от коррумпированной власти. Он сталкивается с сильнейшими препятствиями, пытаясь сохранить свою собственность, но его борьба приводит к трагическим последствиям.

Название фильма символизирует всевластие и разрушительную силу, отсылая к мифическому чудовищу. В центре сюжета — конфликт между малым человеком и системой, где человеческое достоинство оказывается бессильным. Герой пытается противостоять властным структурам, но его жизнь рушится с каждым шагом.

Лента вызвала различные отклики: от восторга до критики. Этот фильм затрагивает важные социальные и политические вопросы, что привлекло внимание зрителей и критиков как в России, так и за её пределами. Фильм был номинирован на «Оскар», получил «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм и приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.

Фильм «Левиафан» (фото: кадр из фильма)

Личная жизнь Звягинцева


Личная жизнь кинематографиста была не менее страстной, чем его творческая карьера. В последний год учебы в Новосибирском училище он влюбился в актрису театра «Старый дом» Веру Сергееву. Когда он ушел служить в армию, выяснилось, что она ждёт от него ребенка. У пары родилась двойня, но один из детей не выжил, и остался только сын.

С первой женой Звягинцев прожил недолго, но поддерживает отношения с сыном, который также выбрал творческую профессию и окончил музыкальный колледж. Сейчас он занимается бизнесом.

«У Веры и Андрея родилась двойня, мальчики. К несчастью, один умер через неделю после рождения. Для меня было неожиданностью, что они разбежались. Они оба замечательные люди, и мне казалось, что им суждено быть вместе навек. Может, причина расставания в том, что Андрей уехал в Москву, а Вера осталась работать в нашем театре «Старый дом», — рассказала педагог новосибирского училища Наталья Никулькова.

В ГИТИСе режиссёр встретил 17-летнюю Инну, на которой вскоре женился. Поговаривали, что их брак распался из-за измены Инны, но она утверждала, что причина заключалась в том, что Андрею была тяжела ответственность, и он сам ушел.

После этого у Звягинцева был роман с моделью Инной Гомес, которая снялась в его сериале «Черная комната». Затем он начал отношения с актрисой Ириной Гриневой, с которой прожил шесть лет, однако отношения не были официально зарегистрированы, и детей у пары не было.

Ирина Гринева (фото: социальные сети)

«Звягинцев долгое время был для меня тем мужчиной, в котором я была на 100% уверена. Я считала, что мы однажды умрем в один день. И он, и я были готовы отдать душу друг за друга. Но у нас вдруг не стало счастья бытия в отношениях. Я, если честно, до сих пор не могу объяснить себе, почему так произошло. Я поняла, что мы не можем быть вместе, и мы расстались», — рассказала Гринева в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Позже он встретил Анну Матвееву, выпускницу экономического факультета ВГИКа, и они поженились. Анна, работающая фотографом и монтажером, родила Звягинцеву сына Петра. В 2018 году пошли первые слухи о разводе пары, которые они не подтвердили, а в 2020 году Андрей говорил, как его жена подстригала его во время самоизоляции, что развеяло слухи о расставании. Режиссёр также отмечал, что без поддержки жены он бы не выжил.

Болезнь режиссера Андрея Звягинцева


Летом 2021 года у Звягинцева неожиданно ухудшилось здоровье, и его госпитализировали с диагнозом коронавирус. В больнице ему стало легче, но после выписки состояние снова ухудшилось.

С поражением легких почти 90% режиссера перевезли в немецкую клинику, где его подключили к аппарату ЭКМО — специальному устройству, которое насыщает кровь кислородом. Причиной таких осложнений стала вторичная инфекция.

Режиссер Андрей Звягинцев с супругой Анной (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Чтобы дать ему шанс на восстановление, медики ввели его в искусственную кому на полтора месяца. После выхода из комы режиссер страдал от галлюцинаций и испытывал трудности с движением. Некоторое время ему приходилось передвигаться на инвалидной коляске.

«Реально умирал и воскресал дважды как минимум. Врачи считали, что этот парень не жилец. После таких пертурбаций совершенно невозможно из этого вылезти без последствий. Мои последствия — это то, что зрители наблюдали в интервью 2022-го, когда я еще был в коляске, так как не мог ходить. Где-то спустя три месяца, в июле, после парижской клиники и физиотерапии, я встал, а еще через несколько месяцев — пошел. Это долгий путь», — вспоминал режиссер весной 2023-го с Forbes Kazakhstan на YouTube.

После болезни Звягинцев переехал во Францию, где реабилитация стала для него легче. Сейчас его состояние значительно улучшилось. Несмотря па пребывание в другой стране, эмигрантом он себя не считает, так как остался русским режиссером.

Андрей Звягинцев сейчас


Заработок режиссера был обеспечен благодаря ретроспективам его фильмов, которые показывались во Франции, Бельгии и других странах. Кроме того, он вернулся к работе над своими давно задуманных проектах. Весной 2024 года он планировал начать съемки нового фильма, в котором речь шла о олигархе, вынужденном дорого заплатить за будущее своей семьи.

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Бородину засняли с новорождённым ребёнком на руках – ещё одна дочь звезды «Дома-2»
06 февраля 2025, 18:56

Ксения Бородина (фото: Instagram* @borodylia)

Ольга Орлова опубликовала в личном блоге редкие кадры с подругой Ксенией Бородиной, на которых та держит на руках новорождённого ребёнка и кормит его из бутылочки. Однако эти фотографии – не повод поздравлять звезду «Дома-2» с пополнением в семье, поскольку позирует она не с родной дочерью, а с крёстной.
Два года экс-солистка «Блестящих» во второй раз стала мамой, после чего предложила Ксении стать крёстной для новорождённой дочки Ани. Бородина ответственно подошла к этому, а сейчас часто навещает девочку и дарит ей подарки.

6 февраля Аня отмечает день рождения. По этому случаю Орлова представила несколько архивных кадров, снятых после рождения девочки.
Ксения Бородина (фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Кстати, сама Бородина не раз заявляла, что готова родить ещё одного ребёнка – сейчас она воспитывает двух дочерей 15 и 9 лет. Возможно, совсем скоро, после свадьбы с женихом Николаем Сердюковым, её мечта исполнится.

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#ребёнок
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«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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*запрещён в РФ
#звёзды
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#воспитание
#школа
#дом
#образование
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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*запрещён в РФ
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