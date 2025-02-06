Потеря ребёнка, измена любимой, расставание с Гриневой и премия «Оскар»: Андрею Звягинцеву 61 год, как сейчас живет режиссер

6 февраля 2025 года Андрей Звягинцев отмечает свой 61-й день рождения. Этот талантливый кинорежиссёр, актёр и сценарист — лауреат Каннского кинофестиваля, обладатель «Золотого глобуса» и множества других наград. Тем не менее, последняя его работа была выпущена в 2017 году, а тяжёлая болезнь едва не лишила его возможности продолжить карьеру. «Радио 1» расскажет о самых известных фильмах Звягинцева и его личной жизни.