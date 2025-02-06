Петру Чернышёву исполнилось 54 года. Как живёт фигурист спустя полгода после смерти Анастасии Заворотнюк?

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв (фото: соцсети)
В четверг, 6 февраля, фигуристу Петру Чернышёву исполнилось 54 года. Полгода назад он потерял супругу – актрису Анастасию Заворотнюк. Как сейчас живёт спортсмен?
Анастасия и Пётр познакомились на съёмках передачи «Звёзды на льду». Заворотнюк рассказывала, что влюбилась в будущего супруга с первого взгляда. В 2008 году они поженились, а спустя два года устроили пышное венчание. В 2018 году актриса родила мужу дочь Милу. Она стала третьим ребёнком Заворотнюк, а вот Чернышёв стал отцом впервые.
Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв (фото: соцсети)
Однако счастье пары быстро прервалось. Через год после рождения ребёнка Анастасии диагностировали рак мозга. Коллеги Чернышёва рассказывают, что именно он своими усилиями продлил жизнь любимой жены. Он максимально выкладывался на работе, чтобы получить деньги на лечение.
Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. Они прожили с Петром Чернышёвым в счастливом браке 15 лет.
Первое время после смерти жены Пётр был убит горем. Его коллега Татьяна Навка вспоминала, что фигурист едва мог собраться с силами, чтобы организовать похороны. В итоге церемония получилась очень душевной.
В августе приболевшая Навка попросила коллегу заменить ей на презентации шоу «Вечера на хуторе», которая состоялась в Сочи. Тогда поклонники заметили, что Пётр отрастил бороду и по-прежнему носит обручальное кольцо. В ноябре вдовец окончательно вернулся к работе, что помогло ему пережить горечь утраты. Также Чернышёв уделяет много внимания 6-летней Миле, которая, к слову, тоже мечтает стать фигуристкой.
Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв (фото: соцсети)
Работники Троекуровского кладбища, где похоронена Заворотнюк, рассказывали, что Пётр часто посещает могилу жены.
После смерти актрисы хейтеры начали предполагать, что в скором времени начнутся скандалы на фоне раздела наследства между Петром и старшими детьми актрисы. Однако пока об этом ничего не слышно.
Коллеги Чернышенко также рассказывали, что он начал приходить в себя спустя полгода после смерти Анастасии. Фигурист в последнее время всё чаще улыбается, а в его глазах появился прежний огонёк.
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Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв (фото: соцсети)
Однако счастье пары быстро прервалось. Через год после рождения ребёнка Анастасии диагностировали рак мозга. Коллеги Чернышёва рассказывают, что именно он своими усилиями продлил жизнь любимой жены. Он максимально выкладывался на работе, чтобы получить деньги на лечение.
Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. Они прожили с Петром Чернышёвым в счастливом браке 15 лет.
Первое время после смерти жены Пётр был убит горем. Его коллега Татьяна Навка вспоминала, что фигурист едва мог собраться с силами, чтобы организовать похороны. В итоге церемония получилась очень душевной.
В августе приболевшая Навка попросила коллегу заменить ей на презентации шоу «Вечера на хуторе», которая состоялась в Сочи. Тогда поклонники заметили, что Пётр отрастил бороду и по-прежнему носит обручальное кольцо. В ноябре вдовец окончательно вернулся к работе, что помогло ему пережить горечь утраты. Также Чернышёв уделяет много внимания 6-летней Миле, которая, к слову, тоже мечтает стать фигуристкой.
Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв (фото: соцсети)
Работники Троекуровского кладбища, где похоронена Заворотнюк, рассказывали, что Пётр часто посещает могилу жены.
После смерти актрисы хейтеры начали предполагать, что в скором времени начнутся скандалы на фоне раздела наследства между Петром и старшими детьми актрисы. Однако пока об этом ничего не слышно.
Коллеги Чернышенко также рассказывали, что он начал приходить в себя спустя полгода после смерти Анастасии. Фигурист в последнее время всё чаще улыбается, а в его глазах появился прежний огонёк.
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Пётр Чернышёв уехал от неё в США, а молодой муж ушёл к другой: Как сейчас живёт Аниканова, её связь с супругом Заворотнюк
Анастасия Чинкова