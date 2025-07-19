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«Как звали прабабушку»: Регина Тодоренко выбрала имя для будущей дочери

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что мечтала стать мамой девочки
Регина Тодоренко (Фото: Телеграм/todorenkoregina)

Регина Тодоренко в шоу «УТРО.ТНТ» рассказала, что мечтает о дочери, чтобы делать ей прически и наряжать в платья. Телеведущая назвала бы ее Клавдией — в честь своей прабабушки.



«Хотелось заплетать косички, надевать розовые платьица. Я даже ходила в магазины и визуализировала. Имя дала бы красивое, например, Клавдия, как звали мою прабабушку!» — призналась знаменитость.
В новом клипе на песню «Любовь» она раскрыла пол будущего ребенка. Как оказалось, Регина готовится стать матерью еще одного мальчика. Команда узнала, какого цвета будет огонек, за которым артистка следует в клипе, только во время монтажа.
«В итоге к какому огоньку я пришла? Снова к синему», — поделиласьТодоренко.
По ее словам, этот клип задумывался как видеоальбом, который они всей семьей будут пересматривать через годы.
Лидия Пономарева

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