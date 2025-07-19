«Как звали прабабушку»: Регина Тодоренко выбрала имя для будущей дочери
Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что мечтала стать мамой девочки
Регина Тодоренко в шоу «УТРО.ТНТ» рассказала, что мечтает о дочери, чтобы делать ей прически и наряжать в платья. Телеведущая назвала бы ее Клавдией — в честь своей прабабушки.
«Хотелось заплетать косички, надевать розовые платьица. Я даже ходила в магазины и визуализировала. Имя дала бы красивое, например, Клавдия, как звали мою прабабушку!» — призналась знаменитость.В новом клипе на песню «Любовь» она раскрыла пол будущего ребенка. Как оказалось, Регина готовится стать матерью еще одного мальчика. Команда узнала, какого цвета будет огонек, за которым артистка следует в клипе, только во время монтажа.
«В итоге к какому огоньку я пришла? Снова к синему», — поделиласьТодоренко.По ее словам, этот клип задумывался как видеоальбом, который они всей семьей будут пересматривать через годы.