«Как звали прабабушку»: Регина Тодоренко выбрала имя для будущей дочери

19 июля 2025, 15:54

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что мечтала стать мамой девочки

Регина Тодоренко (Фото: Телеграм/todorenkoregina)

Регина Тодоренко в шоу «УТРО.ТНТ» рассказала, что мечтает о дочери, чтобы делать ей прически и наряжать в платья. Телеведущая назвала бы ее Клавдией — в честь своей прабабушки.







«Хотелось заплетать косички, надевать розовые платьица. Я даже ходила в магазины и визуализировала. Имя дала бы красивое, например, Клавдия, как звали мою прабабушку!» — призналась знаменитость.

«В итоге к какому огоньку я пришла? Снова к синему», — поделиласьТодоренко.