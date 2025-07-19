«Шанс есть»: Сергей Соседов о возвращении Натали на сцену после похорон мужа
Сергей Соседов считает, что Натали вернется на сцену с хитами после похорон мужа
Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов считает, что певица Натали вернется на сцену после похорон мужа. Собеседник портала URA.RU уверен, что у нее имеются возможности, чтобы вернуться на эстраду.
Исполнительница песни «Ветер с моря дул» может восстановить карьеру и достичь новых успехов, несмотря на то, что пережила личную трагедию.
«Шанс есть всегда и у всех. И у Натали, и у каждого из нас. Что бы ни случилось, жизнь продолжается. И все может случиться, в том числе и новые прекрасные хиты», — сказал Соседов.Супруг Натали Александр Рудин внезапно ушел из жизни в 2023 году. Перед этим он страдал от депрессии и перенес коронавирус с осложнениями. Певица признавалась, что готовила себе место рядом с мужем, однако нашла в себе силы жить дальше.