«Шанс есть»: Сергей Соседов о возвращении Натали на сцену после похорон мужа

19 июля 2025, 15:32

Сергей Соседов считает, что Натали вернется на сцену с хитами после похорон мужа

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов считает, что певица Натали вернется на сцену после похорон мужа. Собеседник портала URA.RU уверен, что у нее имеются возможности, чтобы вернуться на эстраду.





Исполнительница песни «Ветер с моря дул» может восстановить карьеру и достичь новых успехов, несмотря на то, что пережила личную трагедию.





«Шанс есть всегда и у всех. И у Натали, и у каждого из нас. Что бы ни случилось, жизнь продолжается. И все может случиться, в том числе и новые прекрасные хиты», — сказал Соседов.

