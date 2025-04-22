«Какая красота!»: Зепюр Брутян показала романтический сюрприз от Павла Прилучного

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @zepyur_brutyan)
В доме Павла Прилучного и Зепюр Брутян всегда стоят свежие цветы, что является заслугой актёра. Он регулярно дарит любимой супруге букеты, которые она публикует в личном блоге.
Накануне артистка вновь показала романтический подарок от Прилучного. Вернувшись домой, звезда «Мажора» преподнёс жене корзинку с белыми розами.
В знак благодарности за приятный подарок Зепюр нежно поцеловала Павла.
Тем временем у бывшей жены Прилучного на личном фронте тоже всё в порядке. На днях в Сети распространились слухи о тайной свадьбе актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги.
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*запрещён в РФ
«Зайчик, я соскучилась. Какая красота! Любимый, спасибо большое», – обратилась к супругу Зепюр.Павел Прилучный (фото: Instagram* @zepyur_brutyan)
В знак благодарности за приятный подарок Зепюр нежно поцеловала Павла.
Тем временем у бывшей жены Прилучного на личном фронте тоже всё в порядке. На днях в Сети распространились слухи о тайной свадьбе актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги.
Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова