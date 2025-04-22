Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Какая красота!»: Зепюр Брутян показала романтический сюрприз от Павла Прилучного

«Какая красота!»: Зепюр Брутян показала романтический сюрприз от Павла Прилучного

Брутян показала романтический сюрприз от Прилучного
Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @zepyur_brutyan)

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @zepyur_brutyan)

В доме Павла Прилучного и Зепюр Брутян всегда стоят свежие цветы, что является заслугой актёра. Он регулярно дарит любимой супруге букеты, которые она публикует в личном блоге.
Накануне артистка вновь показала романтический подарок от Прилучного. Вернувшись домой, звезда «Мажора» преподнёс жене корзинку с белыми розами.

«Зайчик, я соскучилась. Какая красота! Любимый, спасибо большое», – обратилась к супругу Зепюр.
Павел ​Прилучный (фото: Instagram* @zepyur_brutyan)

В знак благодарности за приятный подарок Зепюр нежно поцеловала Павла.

Тем временем у бывшей жены Прилучного на личном фронте тоже всё в порядке. На днях в Сети распространились слухи о тайной свадьбе актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги.

Читайте также:

Агата не повлияет: сына Прилучного и Муцениеце больше не вызовут в суд

Война Прилучного и Муцениеце за алименты окончена? Чем закончился суд и с кем останутся дети

Стало известно отношение Павла Прилучного к Петру Дранге

*запрещён в РФ
#красота
#подарок
#цветы
#семья
#любовь
#актеры
«Европа же, не должны надуть…»: актер из сериала «Солдаты» стал жертвой аферистов
Актер из сериала «Солдаты» Моховиков поделился, как стал жертвой аферистов
22 апреля 2025, 17:52

Иван Моховиков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актер Иван Моховиков раскрыл, как его обманули злоумышленники. Звезда сериала «Солдаты» в беседе с Леди Mail признался, что все произошло в Эстонии.
Во время путешествия в Таллин к Моховикову и его маме подошел продавец и начал предлагать приобрести кастрюли и ножи по весьма выгодной цене.

«Мама заинтересовалась, а я подвоха не заметил и оплатил: Европа же, не должны надуть… Но, когда дома рассмотрел внимательно, понял, что посуда эта — подделка. Расстроился, конечно», — откровенничал актер.

Моховиков отметил, что он торговался с мошенником и заплатил сумму ниже заявленной. К слову, семья все еще пользуется кастрюлями.

Ранее актер рассказал, чем занимался во время простоя после сериала «Солдаты». После завершения проекта он долго не мог найти работу. По словам Ивана, он увлекся ведическими знаниями, перечитал Библию и Коран и решил строить дом: нарисовал проект и взялся за дело.

Читайте также:

«Какая красота!»: Зепюр Брутян показала романтический сюрприз от Павла Прилучного

Жених Дайнеко подал встречный иск к бывшей супруге, чтобы видеться с детьми

«На Курта Кобейна похож»: Лера Кудрявцева назвала исполнителя хита «Гламур» nkeeei крашем
#актёр
#сериал
#европа
#мошенники
#подделка
#путешествия
#мама
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог назвала единственный способ, который поможет Агате Муцениеце помириться с сыном
Психолог Смолярчук: Муцениеце для перемирия с сыном нужно извиниться
22 апреля 2025, 17:40

Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: Instagram*@agataagata)

Агата Муцениеце оказалась в тяжелых отношениях с сыном, который не только не хочет с ней жить, но и не желает общаться. Актриса уверена, что сейчас она не в силах повлиять на 12-летнего Тимофея.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что у Агаты Муцениеце единственный способ помириться с сыном — перестать выносить конфликт с Прилучным (отцом) на публику.

«Агата должна немедленно зациклить, закольцевать в рамки семьи эту ситуацию конфликта со своим бывшим мужем. Перестать выносить ссор из избы и сообщить об этом своему сыну», — сказала психолог.

Она добавила, что актриса должна напрямую и честно поговорить с сыном.

«Она должна ему сказать: "Ты знаешь, я, наверное, сделала неправильно, когда пыталась наладить отношения с твоим отцом таким образом. Мне все свои силы и время нужно посвящать сейчас тебе, потому что ты находишься в трудном возрасте, ты увидел наше расставание. Наверное, ты это очень переживаешь, тебе беспокойно. Я хочу тебе помочь, поддержать, давай будем больше времени проводить вместе, бывать где-то? А если папа захочет присоединиться или позвать тебя к себе в гости, я всегда с удовольствием и с радостью"», — объяснила Смолярчук.

По ее словам, в этом случае ребёнок поймёт, что в его жизни не происходит никаких турбулентностей между самыми главными людьми, что они в его жизни есть.

Читайте также:

Агата Муцениеце объявила об уходе из провокационного кабаре после травли сына из-за её откровенных видео

«Все-таки любовь!»: Агата Муцениеце и Пётр Дранга тайно поженились

Агате Муцениеце — 36: скандальный развод, уход сына и тайный возлюбленный, которого прикрывает Дранга

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#психолог
#конфликт
#любовь
#развод
#семьи
#актриса
#отношения
#уход
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жених Дайнеко подал встречный иск к бывшей супруге, чтобы видеться с детьми
22 апреля 2025, 17:34

Виктория Дайнеко и Беркели Овезов (Фото: ВКонтакте, @victoria.daineko)

Жених певицы Виктории Дайнеко бизнесмен Беркели Овезов подал встречный иск к бывшей жене. Он просит суд разрешить ему общаться и видеться с детьми.
Сегодня состоялось судебное заседание по иску экс-супруги Овезова: она требует лишить бизнесмена родительских прав. По словам адвоката жениха Дайнеко Виктории Шакиной, лишение родительских прав применяется, когда родитель не воспитывает и не содержит детей. Этого нельзя сказать про Овезова.
«Он замечательный отец, и мы представили суду все доказательства, подтверждающие, что, несмотря на наличие небольшой задолженности, он на протяжении всех шести лет после расторжения брака активно участвует в жизни детей и помогает им финансово», — цитирует слова адвоката «СтарХит».
По словам Шакиной, сейчас дети ограничены в общении с отцом.

Напомним, что Беркели Овезов сделал предложение Виктории Дайнеко 15 марта. Пара вместе несколько лет. Дайнеко рассказывала, что откажется от традиционных свадебных традиций.

Читайте также:

«До слёз»: Дмитрий Нагиев ответил на упрёки в инфоцыганстве

Виновата «Погода в доме»: Лариса Долина рассказала, почему её недолюбливала Пугачёва

Полина Гагарина сделала заявление о третьей свадьбе
#супруги
#заседание
#отец
#заявление
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«На Курта Кобейна похож»: Лера Кудрявцева назвала исполнителя хита «Гламур» nkeeei крашем
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала рэпера nkeeei крашем
22 апреля 2025, 17:34

nkeeei/ Никита Коробыко (Фото: Инстаграм* @n.ooyo)

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что недавно встретила нового краша на мероприятии МУЗ-ТВ, и с того момента не может перестать о нем думать, сообщило издание Rocketmag. Речь о рэпере nkeeei — участнике белорусского трио, который прославился благодаря своему хиту «Гламур».
Любимчиком телеведущей в детстве был Жан-Клод Ван Дамм, однако после упоминания в разговоре nkeeei'я она засияла.

У Кудрявцевой поинтересовались, кого она считает крашем. Тогда Лера уточнила, что это точно кто-то из молодежи, ведь «Лазарев уже скуф».

«Он сейчас очень модный, гламур-гламур, на Курта Кобейна похож. Nkeeei — вот прям краш, мне кажется», — с улыбкой призналась телеведущая.

Настоящее имя nkeeei — Никита Коробыко. Он родом из белорусских Барановичей. Сейчас рэпера называют одним из наиболее ярких голосов новой волны. Летом 2024 года вышел альбом с одноименным лид-треком «Гламур». Он сразу стал популярным, а клип набрал миллионы просмотров.

Читайте также:

Виновата «Погода в доме»: Лариса Долина рассказала, почему её недолюбливала Пугачёва

Полина Гагарина сделала заявление о третьей свадьбе

Молодая невеста Лепса высказалась об интрижках певца матерой цитатой Айзы

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#рэп
#музыка
#артист
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«До слёз»: Дмитрий Нагиев ответил на упрёки в инфоцыганстве
Дмитрий Нагиев ответил на обвинения в инфоцыганстве
22 апреля 2025, 17:32

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* @nagiev.universal)

Дмитрий Нагиев прокомментировал обвинения в инфоцыганстве. Актёр рассказал об авторских курсах актёрского мастерства в ОАЭ.
«Когда пишут, что я инфоцыган, вот до слёз. Я очень хорошо отношусь к деньгам, но не настолько их люблю, чтобы заниматься чем угодно», – высказался Нагиев в беседе с порталом «Страсти».
Телеведущий признался, что он «проедает» заработанные деньги, поскольку основная часть прибыли с курсов тратится на перелёт, проживание и питание в Дубае.

Также Нагиев подчеркнул, что сейчас на его курсе обучаются всего 20 человек.

«Если умножить количество на цену обучения, а потом вычесть мои перелеты в бизнес-классе туда-обратно, еду, проживание, то посчитайте, какой я в итоге инфоцыган. А согласился, потому что там все срослось: море, солнце, приезжаешь на неделю», – пояснил артист.
Кроме того, Нагиев отметил, что хотел бы зарабатывать на этом бизнесе, однако пока об этом речи не идёт. Актёру также предлагают вести курсы в вузах России, но он пока не готов к этому.

Читайте также:

«Смотрит фильмы с моим участием, но с каким лицом…»: Дмитрий Нагиев высказался о младшем сыне, которого скрывал 16 лет

Дмитрий Нагиев признался, почему Жора Крыжовников отказался снимать его в «Слове пацана»: «Он гнида про возраст что-то говорил»

Был роман с Жанной Фриске? Дмитрий Нагиев признал внебрачного сына: что известно о 16-летнем Марке и чем он занимается

*запрещён в РФ
#деньги
#бизнес
#питание
#перелёт
#артист
#курс
#актёр
#оаэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате