Стало известно отношение Павла Прилучного к Петру Дранге

Павел Прилучный (Фото: Telegram @bugevuge001)
Агата Муцениеце встречается с музыкантом Петром Дрангой. Теперь же адвокат актёра Павла Прилучного Оксана Даниелова рассказала, как он относится к новому мужчине своей бывшей супруги.
«Он никак к этому не относится, не следит за её личной жизнью и никоим образом не лезет в эти вопросы», — рассказала Даниелова Woman.ru.
Однако она отметила, что Павел может обратить внимание на мужчину Муцениеце, если дочь пожалуется на него. До сегодняшнего дня Мия не жаловалась папе на нового маминого возлюбленного.
«С дочерью Павел поддерживает общение, дочь гостила у него в январе. Они постоянно связываются, если ребенок был бы чем-то обеспокоен, то она бы сказала отцу. Павел, безусловно, отреагировал бы», — добавила юрист.
Напомним, после развода Агата Муцениеце договорилась с Павлом Прилучным, что он будет выплачивать по 100 тысяч рублей на каждого из двух общих детей. Однако в какой-то момент девушка обратилась в суд для увеличения выплат. После этого Прилучный сам потребовал в суде, чтобы сумма алиментов была уменьшена в связи с тем, что сын живет с ним.
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Элина Позднякова