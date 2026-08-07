«Какая шикарная»: звезда «Ворониных» Екатерина Волкова покорила фанатов новым снимком в бикини — фото
Актриса Екатерина Волкова похвасталась фото в бикини в бане на Алтае
Актриса Екатерина Волкова, известная по роли в сериале «Воронины», поделилась с подписчиками откровенными фотографиями в бикини. Об этом стало известно 6 августа.
Снимки сделали во время отдыха на Алтае. Звезду запечатлели в чане после посещения русской бани. Сама Волкова неоднократно рассказывала, что поддерживает форму благодаря сбалансированному питанию и регулярным силовым нагрузкам, а её комфортный вес составляет 53 килограмма.
«Как в таких краях без настоящей русской баньки?» — говорится в публикации.Поклонники пришли в восторг от опубликованных кадров, оставив множество лестных комментариев о стройной фигуре знаменитости: «Фигура не то, что огонь, а просто бомба», «Ого, Катя», «Очень горячо», «Восхищаюсь», «Фигура изумительная», «Невозможно взгляд отвести», «Хороша», «Ну какая шикарная». Личная жизнь актрисы также находится в центре внимания: с 2010 года она состоит в браке с хореографом и телеведущим Андреем Карповым.
Вскоре после свадьбы пара стала родителями. Однако, по признанию Екатерины, первые годы материнства дались ей непросто из-за хронического недосыпа. Артистка признается, что не готова пережить подобный опыт вновь, поэтому вопрос о рождении второго ребенка в семье пока не стоит.