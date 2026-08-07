«Какая шикарная»: звезда «Ворониных» Екатерина Волкова покорила фанатов новым снимком в бикини — фото

07 августа 2026, 12:37

Актриса Екатерина Волкова похвасталась фото в бикини в бане на Алтае

Екатерина Волкова (Фото: Instagram*/volkovihome)

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли в сериале «Воронины», поделилась с подписчиками откровенными фотографиями в бикини. Об этом стало известно 6 августа.





Снимки сделали во время отдыха на Алтае. Звезду запечатлели в чане после посещения русской бани. Сама Волкова неоднократно рассказывала, что поддерживает форму благодаря сбалансированному питанию и регулярным силовым нагрузкам, а её комфортный вес составляет 53 килограмма.



Екатерина Волкова (Фото: Instagram*/volkovihome)



«Как в таких краях без настоящей русской баньки?» — говорится в публикации.