16 июля 2026, 11:39

Екатерина Волкова (фото: Telegram @ekaterinavolkovaactress)

Екатерина Волкова привыкла играть образцовых жен и матерей на экране, но ее собственная жизнь оказалась гораздо сложнее любого сценария. Звезда «Ворониных» пережила кризис в браке, едва не потеряла семью и оказалась втянута в громкую историю, связанную с родным братом, которого обвинили в страшном преступлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь Екатерины Волковой к славе «Три раза проходила пробы»: судьбоносная роль Веры Ворониной История любви Екатерины Волковой и Андрея Карпова «Я думала о разводе»: почему брак Волковой оказался под угрозой «Я верю в его невиновность»: история брата Екатерины Волковой

Путь Екатерины Волковой к славе

Екатерина Волкова (фото: Telegram @ekaterinavolkovaactress)

«Три раза проходила пробы»: судьбоносная роль Веры Ворониной

Актеры сериала «Воронины» (фото: Telegram @ekaterinavolkovaactress)

Ревность, предательства и скандалы: 5 пар российских актёров, которые ненавидят друг друга

История любви Екатерины Волковой и Андрея Карпова

Екатерина Волкова, Андрей Карпов и их дочь Елизавета (фото: Telegram @ekaterinavolkovaactress)

«Я думала о разводе»: почему брак Волковой оказался под угрозой

Елена Подкаминская (фото: Telegram @podkaminskaya_elena_official)

Топ-5 российских звёзд, которые разрушили чужие семьи в погоне за личным счастьем. Чем всё закончилось спустя годы?

«Я верю в его невиновность»: история брата Екатерины Волковой

Екатерина Волкова (фото: Telegram @ekaterinavolkovaactress)