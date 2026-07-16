Брат-убийца, увольнение из театра за старость и интрижка мужа с Подкаминской: что пришлось пережить звезде «Ворониных» Екатерине Волковой?
Екатерина Волкова привыкла играть образцовых жен и матерей на экране, но ее собственная жизнь оказалась гораздо сложнее любого сценария. Звезда «Ворониных» пережила кризис в браке, едва не потеряла семью и оказалась втянута в громкую историю, связанную с родным братом, которого обвинили в страшном преступлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Путь Екатерины Волковой к славе
Екатерина Волкова родилась в эстонском Таллине в 1982 году. Через четыре года в семье появился ее младший брат Леонид. Детей воспитывали отец-дипломат и мать-домохозяйка, которая когда-то получила педагогическое образование. Большое влияние на будущую актрису оказала бабушка, работавшая воспитательницей в детском саду.
Именно она стала для Екатерины главным человеком, который поддерживал ее мечту о сцене. Еще в раннем детстве Волкова поняла, что хочет связать жизнь с творчеством. Она часто устраивала выступления перед родственниками, а также радовала посетителей парикмахерской, где работала ее тетя.
Больше всего девочка любила танцевать и читать стихи. Родные были уверены, что из нее получится настоящая артистка, однако родители все же надеялись, что дочь выберет более надежную профессию.
Когда Екатерина сообщила, что собирается поступать в театральный институт, родители отказались поддерживать ее решение. Но это не остановило будущую звезду.
Волкова с первого раза прошла сложный отбор и стала студенткой московского училища имени М. С. Щепкина. После окончания учебы она вошла в состав труппы Государственного театра киноактера.
Однако быстрый успех не пришел. За выходы на сцену платили немного, а пробиться в кино среди множества начинающих актеров Екатерине долго не удавалось. Тогда она решила получить еще одно образование — то, на котором когда-то настаивали родители.
В 2006 году Волкова получила диплом финансиста-экономиста. Вместе с ней учился и ее младший брат Леонид.
«Три раза проходила пробы»: судьбоносная роль Веры Ворониной
Настоящий поворот в карьере Екатерины Волковой произошел после съемок в рекламе, где она сыграла счастливую мать семейства. Именно этот образ привлек внимание режиссеров и открыл ей дорогу к новым кастингам.
Одним из них стали пробы в сериал «Воронины». Однако сначала создатели проекта не увидели в Екатерине будущую Веру Воронину.
Актрисе пришлось трижды проходить испытания, чтобы доказать, что именно она сможет лучше других сыграть молодую многодетную маму.
Эта роль стала настоящим прорывом. Сериал принес Волковой всероссийскую популярность и долгожданную финансовую стабильность.
Позже актриса продолжила сниматься в других проектах. Она появилась в сериале «Отблески», где сыграла более строгую и серьезную героиню — майора милиции. Также успешным проектом стала картина «Уроки выживания».
В 2020 году зрители увидели Екатерину Волкову в центре событий мелодрамы «Любовь лечит». Еще одну главную роль актриса получила в сериале «СуперИвановы», который был тепло принят зрителями.
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Но главным проектом своей жизни Екатерина всегда называла семью. Ради нее ей пришлось пройти через серьезные испытания.
История любви Екатерины Волковой и Андрея Карпова
Со своим будущим супругом Андреем Карповым Екатерина Волкова познакомилась благодаря Дарье Сагаловой. Она представила актрису знаменитому танцору и участнику шоу «Танцы со звездами».
Творческие люди быстро нашли общий язык и начали часто общаться. Романтические чувства появились после того, как Карпов пригласил Екатерину на индивидуальное занятие по танцам.
Самым запоминающимся свиданием актриса называла ночь, которую они провели на лесной поляне под россыпью звезд.
Предложение руки и сердца Андрей сделал Екатерине в одном из ресторанов Парижа — города любви. Через несколько месяцев пара сыграла свадьбу, а вскоре у супругов родилась дочь Елизавета.
Девочка растет настоящей красавицей и многим поклонникам напоминает свою знаменитую маму. Некоторое время она занималась танцами и фигурным катанием, а в будущем хочет стать архитектором.
Сейчас Елизавета изучает иностранные языки и готовит, радуя всю семью.
«Я думала о разводе»: почему брак Волковой оказался под угрозой
Сегодня Екатерина Волкова и Андрей Карпов выглядят счастливой семьей, однако был момент, когда их отношения оказались на грани распада.
Причиной серьезного кризиса стала актриса Елена Подкаминская, известная по роли Вики в сериале «Кухня». С ней Карпов участвовал в шоу «Танцы со звездами».
Волкова рассказывала, что во время совместной работы ее супруг много общался с артисткой не только на репетициях, но и вне проекта. Они устраивали совместные обеды, что сильно беспокоило Екатерину.
Актриса признавалась, что всегда была ревнивым человеком, а ситуацию усугубляло то, что Подкаминская отказывалась открыто обсудить происходящее.
Волкова всерьез подозревала мужа в измене и даже задумывалась о разводе. Однако после завершения съемок «Танцев со звездами» ситуация изменилась. Андрей Карпов перестал видеться с Подкаминской, а супруги снова стали больше времени проводить вместе. Это помогло сохранить семью.
Позже Андрей поддержал Екатерину и в другой сложный период — после увольнения из Театра Комедии в апреле 2026 года. Контракт с актрисой расторгли из-за возраста: в 44 года Волкову назвали слишком старой для выхода на сцену.
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Через месяц она стала частью труппы Московского академического театра сатиры.
При этом актриса решила серьезно изменить внешность и сделала ряд косметических вмешательств.
«Я верю в его невиновность»: история брата Екатерины Волковой
Еще одним тяжелым испытанием для Екатерины Волковой стала история с ее младшим братом Леонидом.
В социальных сетях начали распространяться сообщения о его задержании по обвинению в убийстве двух человек. Некоторое время актриса не комментировала ситуацию, но позже призналась, что информация оказалась правдой.
Екатерина рассказала, что Леонид действительно находится в тюрьме. При этом она подчеркнула, что верит в невиновность брата и надеется, что адвокат сможет добиться его освобождения.
Леонид Волков с 2020 года живет в США. Туда он переехал вместе с моделью Анастасией Плетневой. Пара воспитывает сына Александра и дочь Валерию.
Новым домом семьи стал город Медфорд недалеко от Бостона. Леонид устроился работать в сферу информационных технологий.
Квартиру семье удалось снять благодаря другу Кириллу Щукину, который выступил поручителем. Однако в 2023 году мужчина узнал, что Волковы накопили крупную задолженность за аренду, и отказался от этой роли. После этого семью выселили из квартиры, а между Кириллом и Леонидом произошел серьезный конфликт.
В начале апреля 2023 года коллеги и знакомые 37-летнего Кирилла Щукина и его знакомого, 28-летнего фотографа Павла Векшина, сообщили об их исчезновении. Позже тела мужчин обнаружили в мусорных контейнерах на складе.
Главным подозреваемым стал Леонид Волков. Незадолго до этого его видели выходящим из дома погибших с мусорными пакетами и чистящими средствами.
Также сообщалось, что Леонид забрал документы, банковские карты и наличные деньги погибших, которыми пользовался в последующие дни.
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Однако знакомые мужчины и его сестра Екатерина Волкова не верят в его виновность. По их словам, Леонид всегда был мягким человеком и просто не способен на такое преступление.
Супруга Леонида решила не ждать мужа из тюрьмы и уже нашла новую любовь.
Екатерина Волкова долгое время не комментировала происходящее в семье, но решилась высказаться в июне 2026 года на премьере фильма «Дед Фомич», в котором она сыграла одну из ролей. В ответ на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе Леонида и его детей актриса отметила, что семья потрясена случившимся, но отрекаться от брата она не собирается. Сейчас она поддерживает общение с племянниками Александром и Валерией, которым приходится еще и крестной матерью. Разговаривают они только по видеосвязи, поскольку в Россию дети брата возвращаться пока не планируют.