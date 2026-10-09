«Какая свобода появляется в движениях!»: Ксения Алфёрова высказалась о многогранности женщин
Ксения Алфёрова поразмышляла о женской натуре и о том, как много разных сторон может сочетаться в одном человеке. В свежем посте актриса обратилась к женщинам и рассказала, откуда черпает вдохновение для своих ролей, в которых ей приходится перевоплощаться в совершенно непохожих на неё героинь. По словам Ксении, все эти образы уже есть внутри неё самой — нужно лишь позволить им проявиться.
Алфёрова считает, что зачастую женщины выбирают определённую модель поведения, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих. Постепенно привычный образ превращается в своеобразную оболочку, за пределами которой остаются другие грани личности. Актриса предложила обратить внимание на телевизионные проекты, где участницам кардинально меняют внешность с помощью одежды и преображения.
«Часто мы выбираем самый удобный для окружающих образ — и он становится нашей основной оболочкой, маской, называйте как хотите. Есть программа на ТВ, где женщин кардинально меняют внешне — переодевают, преображают. И обратите внимание, что происходит: с каждым новым нарядом женщина меняется целиком — походка, взгляд, осанка, улыбка… Всё! Будто сквозь привычные черты проступает ещё одна ипостась. И как при этом у всех горят глаза, какая свобода появляется в движениях!» — отметила Ксения.Актриса подчеркнула, что в одной женщине вполне могут уживаться самые разные качества. Она перечислила противоположные грани характера: громкие и тихие, дерзкие и нежные, резкие и ласковые, сексуальные и скромные, чувственные. По мнению Алфёровой, эти состояния не исключают друг друга, а, напротив, делают женскую натуру сложной и многогранной.
При этом раскрыть все стороны своей личности удаётся не всегда. Ксения отметила, что иногда внутренней свободе мешают комплексы мужчин, которые находятся рядом с женщинами. В результате одним приходится сдерживать свою яркость, другим — прятать нежность или чувственность, подстраиваясь под чужие представления о том, какой им следует быть.