«Какая свобода появляется в движениях!»: Ксения Алфёрова высказалась о многогранности женщин

09 октября 2026, 17:59

Алфёрова заявила, что в каждой женщине скрывается несколько разных личностей

Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* / @ksenialferova)

Ксения Алфёрова поразмышляла о женской натуре и о том, как много разных сторон может сочетаться в одном человеке. В свежем посте актриса обратилась к женщинам и рассказала, откуда черпает вдохновение для своих ролей, в которых ей приходится перевоплощаться в совершенно непохожих на неё героинь. По словам Ксении, все эти образы уже есть внутри неё самой — нужно лишь позволить им проявиться.





Алфёрова считает, что зачастую женщины выбирают определённую модель поведения, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих. Постепенно привычный образ превращается в своеобразную оболочку, за пределами которой остаются другие грани личности. Актриса предложила обратить внимание на телевизионные проекты, где участницам кардинально меняют внешность с помощью одежды и преображения.





«Часто мы выбираем самый удобный для окружающих образ — и он становится нашей основной оболочкой, маской, называйте как хотите. Есть программа на ТВ, где женщин кардинально меняют внешне — переодевают, преображают. И обратите внимание, что происходит: с каждым новым нарядом женщина меняется целиком — походка, взгляд, осанка, улыбка… Всё! Будто сквозь привычные черты проступает ещё одна ипостась. И как при этом у всех горят глаза, какая свобода появляется в движениях!» — отметила Ксения.