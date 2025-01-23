Алсу рассказала, за что обижена на родителей

Алсу (Фото: соцсети)
Певица Алсу обижена на своих родителей за то, что они не заставляли ее заниматься спортом в детстве. Об этом селебрити рассказала в социальных сетях. По ее признанию, она давно занималась горными лыжами и считала, что легко освоит беговые, однако все пошло не по плану.
«Непроработанная обида на родителей за то, что не заставляли меня в детстве заниматься спортом. Короче, спортсмен из меня никакой», — сказала певица.Вместе с тем Алсу не до конца потеряла оптимизм, добавив, что «для первого раза норм».
Перед этим Алсу рассказывала о своем новом увлечении после развода с миллиардером Яном Абрамовым. Исполнительница отметила, что будет учиться ходьбе на лыжах, а также «подстреливать всякую нечисть».
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