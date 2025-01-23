Алсу рассказала, за что обижена на родителей

Певица Алсу обижена на своих родителей за то, что они не заставляли ее заниматься спортом в детстве. Об этом селебрити рассказала в социальных сетях. По ее признанию, она давно занималась горными лыжами и считала, что легко освоит беговые, однако все пошло не по плану.