«Какая-то даже детская обида»: Саша Савельева расплакалась, провалившись на шоу «Cокровища императора»

Саша Савельева и Денис Клявер (Фото: Инстаграм* @sasha_savelieva)
Певица Саша Савельева и музыкант Денис Клявер пришли последними к финишу во время испытания на шоу «Сокровища императора».
В стартовом испытании участникам предлагалось забросить три шара в лунки. Саша Савельева и Денис Клявер выполнили задание последними.
Заключительным испытанием для участников шоу стала «Калинка-малинка» — знаменитостям было необходимо научить пятерых прохожих исполнять эту композицию, а еще уговорить их выступить на сцене.
Лидеры двух предыдущих выпусков боец Магомед Исмаилов с комиком Магомедом Муртазалиевым выдвинули предположение, что пришли последними. Еще Бузова им сказала: «Сегодня вы показали худший результат. Вам не обидно?». Однако ведущие обрадовали мужчин, отметив, что они седьмые.
А последними пришли к финишу Саша Савельева и Денис Клявер. Осознав, что она вынуждена покинуть проект, исполнительница разревелась.
Клявер спокойнее уход из шоу. Со слов музыканта, как только человек привыкает к победе, он деградирует.
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Заключительным испытанием для участников шоу стала «Калинка-малинка» — знаменитостям было необходимо научить пятерых прохожих исполнять эту композицию, а еще уговорить их выступить на сцене.
Лидеры двух предыдущих выпусков боец Магомед Исмаилов с комиком Магомедом Муртазалиевым выдвинули предположение, что пришли последними. Еще Бузова им сказала: «Сегодня вы показали худший результат. Вам не обидно?». Однако ведущие обрадовали мужчин, отметив, что они седьмые.
А последними пришли к финишу Саша Савельева и Денис Клявер. Осознав, что она вынуждена покинуть проект, исполнительница разревелась.
«Очень обидно. Какая-то даже детская обида. Я так хотела еще пройти испытания, с ребятами пообщаться. Но я собой горжусь, потому что приобрела опыт. И увидела какие-то вещи, о существовании которых я подозревала, но по своей наивности не обращала на них внимания», — поделилась своими эмоциями артистка.
Клявер спокойнее уход из шоу. Со слов музыканта, как только человек привыкает к победе, он деградирует.
«Поражение делает тебя сильнее <...> Жалко, что мы выпали из этой движухи», — признался Денис.
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Ольга Енгалычева