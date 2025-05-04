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«Тебя будут ненавидеть»: Анна Михалкова публично обратилась к старшему сыну по важному поводу

Анна Михалкова публично поздравила старшего сына с 25-летием
Анна Михалкова (фото: Instagram* @anikiti4na)

Анна Михалкова (фото: Instagram* @anikiti4na)

Анна Михалкова впервые за долгое время вышла на связь в соцсетях и публично обратилась к старшему сыну. Актриса поздравила Андрея с днём рождения.
4 мая старшему сыну Михалковой исполнилось 25 лет. По этому поводу актриса впервые в этом году сделала пост в личном блоге. Дочь Никиты Михалкова опубликовала чёрно-белую фотографию Андрея и написала трогательные слова.
Андрей Баков (Фото: Instagram* @anikiti4na)

«У тебя прекрасное чувство юмора, блестящий ум, независимость, сильное мужское начало, умение брать на себя ответственность, умение говорить „нет“. В тебе есть всё, за что тебя будут любить и ненавидеть одновременно. Дорогой мой Андрюша, оставайся тем самым Дюдю, который с первых минут своей жизни очень сосредоточенно и внимательно смотрит на этот мир и на людей! Всю жизнь учись любить, понимать, принимать и прощать. Я очень тебя люблю!», – написала Михалкова.
Напомним, что старшая дочь режиссёра состоит в браке с предпринимателем Альбертом Баковым. У супругов трое детей: 25-летний Андрей, 23-летний Сергей и 11-летняя Лидия.

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«Ловим прекрасные дни счастья»: Полина Гагарина с дочерью и сыном прилетела в Дубай
Полина Гагарина улетела с детьми на майские праздники в Дубай
04 мая 2025, 19:20

Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)

Певица Полина Гагарина прилетела на майские праздники в Дубай. С собой в поездку она взяла сына и дочь.
Исполнительница хита «Спектакль окончен» воспитывает двоих детей. От первого брака, с актером Петром Кисловым, у Гагариной есть сын Андрей. В настоящее время молодому человеку 17 лет. В союзе с фотографом Дмитрием Исхаковым певица родила дочь Мию в 2018-м году.

Полина решила отдохнуть на курорте в Арабских Эмиратах. Звезда прибыла на роскошную виллу в Дубай. Гагарина осталась в восторге от своего путешествия.

Наставница шоу «Голос» показала в соцсетях, как отдыхает на берегу Персидского залива. Полина предстала в розовом сарафане и утемненных очках. Она появилась в ролике без макияжа.

Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)


«Ловим прекрасные дни счастья — отдыхаем всей семьей на шикарной вилле. Дети довольны, мама тоже! Наслаждаемся каждым моментом. Всем чудесных майских праздников и побольше теплых дней рядом с близкими!» — обратилась к подписчикам артистка.

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#певица
#артист
#дети
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«Кто все эти люди? Не массовка?»: Виталий Бородин раскритиковал выступление Данилы Козловского в России
Виталий Бородин полагает, что на выступлении Данилы Козловского в РФ была массовка
04 мая 2025, 18:54

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

Вернувшийся в Россию актер Данила Козловский впервые за два года появился на сцене в столице со своим спектаклем. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал выступление артиста и выразил мнение, что публика на мероприятии была подставной. Об этом объявил в своем Телеграм-канале.
3 мая Данила Козловский, который, по слухам, уехал из РФ, отметил 40-летие. Свой день рождения актер отметил на сцене Театра эстрады в Москве, где он выступил с моноспектаклем Frank. На новость о возвращении актера отреагировал Виталий Бородин, который заметил, что на его выступление пришло мало людей. Глава ФПБК связал это с гражданской позицией знаменитости.

«Обратите внимание: людей не очень много пришло, маленький зал. Он не очень был забит людьми, раньше Козловский собирал большие залы. Думаю, что люди уже поняли позицию Козловского и кто у него кумиры. Кстати, обратите внимание: балкон вообще пустой», — уточнил Виталий Бородин.

По мнению политика, вместо реальных зрителей на спектакле Козловского могла быть «массовка».

«Из публичных никого не вижу. Интересно, кто все эти люди? Не массовка?», — предположил Бородин.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актёр
#спектакль
#день рождения
#артист
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«Такая история возникла неспроста»: почему на самом деле произошло нападение на Надежду Кадышеву
Продюсер Рудченко считает нападение на Кадышеву пиар-кампанией
04 мая 2025, 18:41

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

История с нападением на Надежду Кадышеву после её концерта в Иванове может быть продуманной пиар-компанией. Такое предположение выдвинул продюсер Павел Рудченко.
Музыкальный критик подчеркнул, что артисты нередко стремятся подогреть интерес к себе с помощью различных инфоповодов. В связи с этим, инцидент с певицей может быть заранее продуман её пиар-командой.

«Это не новость. Очень часто, чтобы привлечь внимание журналистов, чтобы как-то в том смысле подогреть внимание к определенным артистам, создавались инфоповоды всевозможных каких-то нападений, каких-то событий. И вполне возможно, даже такая история, которую мы сейчас обсуждаем, возникла неспроста, а именно чтобы подогреть определенное внимание и так к уже разогретой Надежде Кадышевой», – отметил Рудченко в беседе с NEWS.ru.
Продюсер подчеркнул, что в последнее время солистка ансамбля «Золотое кольцо» обрела новую волну популярности благодаря соцсетям. Теперь пиарщики могут пытаться удерживать интерес публики за счёт очередной громкой истории.

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#певица
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«Это свершилось!»: Валя Карнавал собирается выйти на международную аренду
Валя Карнавал выпускает первую песню на английском языке
04 мая 2025, 18:17

Валя Карнавал (фото: Telegram @karnava1l)

Валя Карнавал, начавшая свой путь к славе с роликов в TikTok, сейчас имеет уже 7,5 миллионов подписчиков. Также 23-летняя девушка является не только блогером, но и певицей и телеведущей.
Теперь Карнавал решила записать песню в непривычном для себя стиле. Композиция получила название «Кофеин» и будет исполнена на английском языке. Это будет первый трек певицы на иностранном языке.

«Чуваки, вы это ждали, и это свершилось! Мы записываем «Кофеин» на английском, и это звучит… Это звучит!», – написала Карнавал в своём Telegram-канале.
Напомним, что недавно Валя Карнавал стала студенткой Финансового университета. 23-летняя звезда поступила в конце учебного года и без сдачи необходимых экзаменов, из-за чего была раскритикована в Сети.

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#жизнь
#блогер
#песня
#музыка
#язык
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«Время с семьей»: Тимати выложил совместные фото с детьми от двух бывших
Тимати поделился снимками со своими детьми от Шишковой и Решетовой
04 мая 2025, 17:19

Тимати (Тимур Юнусов) (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)

Недавно возлюбленная Тимати (Тимура Юнусова) Валентина Иванова объявила, что они с рэпером ждут ребенка. Тимати станет отцом в третий раз.
После неожиданной новости пользователи Сети гадали, на каком сроке беременности Иванова сейчас. Однако мать Тимати, делясь кадрами с отдыха, показала округлившийся живот возлюбленной сына. Вероятно, роды Валентины состоятся уже совсем скоро, но точный срок звездная пара еще не раскрывала.

Сегодня Тимати решил в иной раз подогреть интерес публики к своей личной жизни и поделился фотографиями с детьми от двух своих бывших возлюбленных.

«Время с семьей», — подписал публикацию артист.

Тимати (Тимур Юнусов) с детьми (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)


Подписчикам понравились кадры Юнусова с наследниками.

«Как будто маленькие Решетова и Шишкова. Дети на мам похожи», «Ратмир весь в маму», «Скоро третий появится, Валюша в положении», — заметили фолловеры.

Напомним, у рэпера есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

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#роды
#беременность
#рэп
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