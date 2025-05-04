«Тебя будут ненавидеть»: Анна Михалкова публично обратилась к старшему сыну по важному поводу

Анна Михалкова (фото: Instagram* @anikiti4na)
Анна Михалкова впервые за долгое время вышла на связь в соцсетях и публично обратилась к старшему сыну. Актриса поздравила Андрея с днём рождения.
4 мая старшему сыну Михалковой исполнилось 25 лет. По этому поводу актриса впервые в этом году сделала пост в личном блоге. Дочь Никиты Михалкова опубликовала чёрно-белую фотографию Андрея и написала трогательные слова.
Андрей Баков (Фото: Instagram* @anikiti4na)
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*запрещён в РФ
Андрей Баков (Фото: Instagram* @anikiti4na)
«У тебя прекрасное чувство юмора, блестящий ум, независимость, сильное мужское начало, умение брать на себя ответственность, умение говорить „нет“. В тебе есть всё, за что тебя будут любить и ненавидеть одновременно. Дорогой мой Андрюша, оставайся тем самым Дюдю, который с первых минут своей жизни очень сосредоточенно и внимательно смотрит на этот мир и на людей! Всю жизнь учись любить, понимать, принимать и прощать. Я очень тебя люблю!», – написала Михалкова.Напомним, что старшая дочь режиссёра состоит в браке с предпринимателем Альбертом Баковым. У супругов трое детей: 25-летний Андрей, 23-летний Сергей и 11-летняя Лидия.
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