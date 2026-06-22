Обман Фадеева, откровенная фотосессия для Maxim и отказ от российского кино: куда пропала звезда «Молодёжки» Юлия Маргулис?
Актрисе, знакомой миллионам зрителей по роли яркой и скандальной чирлидерши Марины Касаткиной в популярном сериале «Молодёжка», а также по работам в картинах «Универ», «Склифосовский» и «Окрылённые», Юлии Маргулис 23 июня исполняется 39 лет. Путь этой уроженки Казани к вершинам популярности был тернист: от полуфинала шоу «Народный артист» и сомнительного кастинга в группу «Серебро» до статуса одной из самых узнаваемых актрис молодёжного кино. Однако её карьера оказалась полна не только головокружительных взлётов, но и громких скандалов, откровенных фотосессий, обвинений во лжи и, в конечном счёте, добровольного исчезновения из профессии. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Юлии МаргулисЮлия Маргулис родилась 23 июня 1987 года в Казани в семье, далёкой от мира искусства, но с ранних лет у неё проявились незаурядные вокальные и танцевальные данные. Она посещала хореографическую школу, занималась классическими и современными танцами, а также выступала с детской группой «Весёлые человечки». Интересно, что в детстве, вдохновлённая просмотром фильма «Кудряшка Сью», она мечтала о карьере юриста, а затем — о роли телеведущей прогноза погоды, но судьба распорядилась иначе.
В 2006 году Юлия окончила эстрадный факультет Казанского театрального училища и отправилась покорять Москву. В столице она поступила в ГИТИС в мастерскую Валерия Гаркалина. Во время учёбы она засветилась на телевидении, приняв участие в третьем сезоне конкурса «Народный артист» на канале «Россия», где дошла до полуфинала. Этот опыт, хоть и не принёс победы, открыл ей двери в мир кино.
Кинодебют Маргулис состоялся в 2008 году с эпизодической роли в сериале «Универ». Затем были небольшие работы в проектах «Склифосовский», «Участковый» и «Нанолюбовь». Однако настоящая популярность пришла к ней в 2013 году с выходом спортивной драмы «Молодёжка» на канале СТС. Роль чирлидерши Марины Касаткиной — сложной, импульсивной и любящей интриговать девушки — сделала её звездой. Сама актриса признавалась, что образ получился живым во многом благодаря тому, что она разделяет многие черты характера своей героини:
«Марина — девочка импульсивная, это во мне тоже есть. Любит быть в центре внимания — ну какая же женщина этого не любит!».Ради этой роли Юлии пришлось обучаться сложным трюкам чирлидинга у профессионалов из клуба «Багира», и, по её словам, на съёмках «никто не пострадал».
Романы, замужество и переездЛичная жизнь Юлии Маргулис долгое время была окутана слухами и домыслами. Поклонники сериала «Молодёжка» активно обсуждали возможные романы актрисы с коллегами по съёмочной площадке, однако сама она категорически опровергала эти сплетни. В одном из интервью она заявила: «Нет, я ни с кем не встречаюсь. Свободна, как в поле ветер!».
Всё изменилось в 2017 году, когда Юлия вышла замуж за бизнесмена Игоря Ибрагимова, который, как и она, имеет еврейские корни. О подробностях знакомства актриса рассказывала журналистам womanhit.ru с романтическим оттенком:
«Предложение Игорь сделал мне в горах. Мы не стали устраивать торжество, просто расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. А сразу после росписи, захватив чемоданы, отправились в путешествие в Сочи».Супруг оказался младше неё на два года. Пара быстро стала неразлучна, и вскоре Маргулис приняла кардинальное решение: она оставила карьеру в России и переехала с мужем в Израиль.
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Обман Фадеева и съёмки для MaximТворческий путь Юлии Маргулис не обошёлся без скандальных эпизодов, которые надолго запомнились публике. Один из самых резонансных случаев связан с её попыткой попасть в женскую группу Максима Фадеева «Серебро». Актриса пришла на кастинг, когда одна из участниц покидала коллектив, и ей удалось войти в пятёрку финалисток. Однако её мечтам не суждено было сбыться: продюсер дисквалифицировал её, узнав, что она уменьшила на пять лет свой настоящий возраст.
«Мы не привыкли начинать знакомство с обмана. Юлия Маргулис с самого начала ввела нас в заблуждение, указав неверно свой возраст. В связи с этим мы вынуждены дисквалифицировать ее», — цитирует Фадеева издание 7days.ru.В 2017 году Маргулис устроила ещё одну встряску для публики, снявшись в откровенной фотосессии для мужского журнала «Maxim». Актриса позировала в полуобнажённом виде, чем вызвала неоднозначную реакцию, в том числе и у своего отца.
«Папа сказал, что это странно. Я же любимая дочурка все-таки. Одно дело, когда ты обнажаешься в кино (я актриса, мало ли что придется играть), и совсем другое, когда я, Юлия Маргулис, иду намеренно сниматься в мужской журнал. Но он сказал, что это моя жизнь, и мне решать», — делилась Юлия с журналистами 63.ru.При этом сама Маргулис не видела в этом ничего постыдного, заявив, что хочет запечатлеть свою молодость и красоту, пока есть такая возможность.
Где сейчас Юлия Маргулис?После завершения «Молодёжки» в 2018 году карьера Юлии Маргулис пошла на спад. Она снялась ещё в нескольких проектах, включая фильмы «Интим не предлагать», «Завещание принцессы» и сериалы «Пять с плюсом» и «Народный артист», однако эти работы не принесли ей былой славы. Всё чаще она появлялась в эпизодических ролях второго плана, и волна популярности начала угасать.
Последние несколько лет жизнь актрисы остаётся загадкой для поклонников. В 2023 году стало известно, что она вместе с мужем окончательно перебралась в Израиль. В 2024 году состоялся перезапуск сериала «Молодёжка. Новая смена», и многие фанаты надеялись на возвращение Марины Касаткиной в новом сезоне, однако их ожидания не оправдались: Юлия Маргулис не вошла в актёрский состав и, по имеющейся информации, не планирует возвращаться на российские телеэкраны.
Она предпочла семью шумной жизни актрисы и не намерена больше сниматься. Судя по всему, звезда «Молодёжки» навсегда отошла от дел, оставив в истории российского кинематографа яркий, но мимолётный след.