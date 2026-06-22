22 июня 2026, 14:57

Юлия Маргулис (Фото: Instagram* @ ushamargusha)

Актрисе, знакомой миллионам зрителей по роли яркой и скандальной чирлидерши Марины Касаткиной в популярном сериале «Молодёжка», а также по работам в картинах «Универ», «Склифосовский» и «Окрылённые», Юлии Маргулис 23 июня исполняется 39 лет. Путь этой уроженки Казани к вершинам популярности был тернист: от полуфинала шоу «Народный артист» и сомнительного кастинга в группу «Серебро» до статуса одной из самых узнаваемых актрис молодёжного кино. Однако её карьера оказалась полна не только головокружительных взлётов, но и громких скандалов, откровенных фотосессий, обвинений во лжи и, в конечном счёте, добровольного исчезновения из профессии. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юлии Маргулис Романы, замужество и переезд Обман Фадеева и съёмки для Maxim Где сейчас Юлия Маргулис?

Биография Юлии Маргулис

Юлия Маргулис (Фото: Instagram* @ ushamargusha)

«Марина — девочка импульсивная, это во мне тоже есть. Любит быть в центре внимания — ну какая же женщина этого не любит!».

Романы, замужество и переезд

Юлия Маргулис и Игорь Ибрагимов (Фото: Instagram* @ ushamargusha)

«Предложение Игорь сделал мне в горах. Мы не стали устраивать торжество, просто расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. А сразу после росписи, захватив чемоданы, отправились в путешествие в Сочи».

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Обман Фадеева и съёмки для Maxim

«Мы не привыкли начинать знакомство с обмана. Юлия Маргулис с самого начала ввела нас в заблуждение, указав неверно свой возраст. В связи с этим мы вынуждены дисквалифицировать ее», — цитирует Фадеева издание 7days.ru.

Юлия Маргулис (Фото: Instagram* @ ushamargusha)

«Папа сказал, что это странно. Я же любимая дочурка все-таки. Одно дело, когда ты обнажаешься в кино (я актриса, мало ли что придется играть), и совсем другое, когда я, Юлия Маргулис, иду намеренно сниматься в мужской журнал. Но он сказал, что это моя жизнь, и мне решать», — делилась Юлия с журналистами 63.ru.

Где сейчас Юлия Маргулис?