«Кого сейчас этим удивишь?»: Волочкова о разнице в возрасте у дочери и ее избранника

Анастасия Волочкова (фото: соцсети)
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не переживает из-за большой разницы в возрасте у дочери Ариадны и ее избранника. Об этом она заявила в беседе с Общественной Службой Новостей.
Экс-прима Большого театра отметила, что пара часто гостит у нее и она совсем не переживает, так как возлюбленный Ариадны — «прекрасный человек», которому она доверяет.
Волочкова добавила, что дочь вместе с избранником избегает публичности и не любит папарацци, как в повседневной жизни, так и на различных мероприятиях.
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«Это сугубо дело Ариадны. Они уже довольно давно вместе, и, если честно, не такая большая разница у них в возрасте. Да и кого сейчас этим удивишь? Главное, что между ребятами есть чувства, искра, я вижу их любовь и мне как маме бесконечно приятно видеть свою дочь счастливой», — пояснила балерина.
Волочкова добавила, что дочь вместе с избранником избегает публичности и не любит папарацци, как в повседневной жизни, так и на различных мероприятиях.
«Ребята даже на моем праздничном вечере стояли почти в уголочке, потому что не хотят лишний раз светиться, попадаться на глаза. Я уважаю их решение. Наконец-то они взрослые люди и вправе решать, что и как делать», — добавила она.Читайте также:
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