Секс-сливы: Бузова, Басков, Волочкова и другие звезды, зарабатывающие интимом

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
Секс-скандалы — это неотъемлемая часть жизни многих звезд российского шоу-бизнеса. Некоторые из них стали объектом общественного внимания из-за слухов о сексуальных отношениях за деньги, а другие попали в поле зрение СМИ из-за слива их пикантных фотографий. О самых громких скандалах «ниже пояса» расскажет редакция «Радио 1».
Ольга Бузова
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Ольга Бузова неоднократно становилась объектом громких скандалов. Её отношения и расставания постоянно обсуждаются в СМИ, а некоторые слухи касались её возможных связей с мужчинами, готовыми платить за внимание.
В 2013 году телеведущую обвинили в том, что она оказывала интимные услуги за деньги в «Доме-2». Участники проекта утверждали, что она даже отказалась отвечать на вопрос о том, занималась ли сексом за материальное вознаграждение во время полиграфного тестирования.
В декабре 2016 года Ольга также столкнулась с проблемами, когда её стали запугивать мошенники. В тот период она переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Хакеры взломали её телефон и обнародовали переписку, якобы с Дмитрием Нагиевым. Позже было опубликованы фото и видео с девушкой, силуэт которой напоминал популярную певицу. Была ли это действительно Ольга Бузова неизвестно.
Дана Борисова
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российская телеведущая Дана Борисова якобы предлагала состоятельным мужчинам секс-услуги за сумму в четыре тысячи долларов. Соответствующая переписка была опубликована в телеграм-канале Super. Согласно информации, Борисова общалась с молодым человеком через WhatsApp и, как утверждается, отправляла ему интимные фотографии.
Сама Борисова прокомментировала ситуацию, подтвердив, что действительно отправляла фото, однако настаивает, что сделала это не с той целью, в которой её обвиняют.
«Я могу сказать, что фото, размещенные в Интернете, безусловно, мои (я люблю своё тело, особенно верхнюю часть, в отличие от морщинистых коленей). Я рассылала их, но не с той целью, за которую меня осуждают, и не собираюсь каяться или оправдываться», — заявила она.
Анастасия Волочкова
Бизнесвумен Ольга Лейбман прежде рассказала журналистам, что мужчины платили по 15 тысяч долларов за ночь с Анастасией Волочковой. Она отметила, что с некоторыми из них знакома лично. Однако, утверждается, что речь шла не о сексуальных услугах, а о предоставлении эскорта.
В январе 2024 года в Интернет попали записи, на которых Волочкова танцует вместе с актером Никитой Джигурдой. На видео балерина снимает штаны и оголяет интимную часть тела. Джигурда склоняется перед ней на колени и целует ее в область обнаженного лобка.
Марго Овсянникова
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникову обвиняют в оказании секс-услуг за деньги.
Она прошла тест на полиграфе, который подтвердил, что у неё были интимные отношения за деньги. Якобы на заработанные средства были приобретены квартира и автомобиль, а также проведены многочисленные косметологические процедуры.
Николай Басков
В 2012 году народный артист посетил Сардинию. Однако и здесь, по его собственному признанию, его настигли поклонницы, которые предложили развлечения за деньги. Правда, он не стал раскрывать размеры сумм, которые были ему озвучены.
Артем Дзюба
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Известный в России футболист впервые оказался в щекотливой ситуации в 2020 году. Неизвестные лица выложили интимное видео с Дзюбой, на котором он одной рукой держит телефон, а другой удовлетворяет себя. Запись стремительно стала вирусной. Пользователи соцсетей ежедневно обсуждали и подшучивали над спортсменом.
Тарзан и Наташа Королева
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Знаменитая пара оказалась в центре скандала весной 2015 года, когда в Сеть утекла компрометирующая запись, запечатлевающая их интимные моменты. Королёва и Тарзан тогда сообщили, что стали жертвами хакерской атаки.
Злоумышленники якобы взломали их устройства и скачали личные фотографии и видео, после чего выдвинули требование о выплате 50 тысяч долларов за конфиденциальность. Однако знаменитости решили не поддаваться шантажу, и в результате их откровенные материалы появились в интернете.
Тем не менее, не все поклонники поверили в версию о том, что Королёва и Тарзан стали жертвами преступников. Многие россияне начали подозревать, что вся ситуация была заранее спланированной рекламной акцией.
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